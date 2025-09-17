Αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνεις επαγγελματίας τενίστας - Το ποσό σοκάρει

Τα περισσότερα αθλήματα στον κόσμο, σε επαγγελματικό επίπεδο, απαιτούν αρκετά χρήματα. Οι αθλητές πρέπει να διαθέσουν αρκετά λεφτά, να θυσιάσουν πολλά πράγματα και να θέσουν υψηλούς στόχους, εάν θέλουν να πετύχουν και να πάνε ψηλά.

Ας πιάσουμε όμως το τένις. Ένα άθλημα αρκετά αγαπητό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το κοινό είναι μεγάλο και η τηλεθέαση υψηλή. Αρκετοί φανς επισκέπτονται τα κορτ για να δουν από κοντά τους αγώνες και να παρακολουθήσουν κορυφαία ονόματα του χώρου από κοντά.

Τα εισιτήρια ωστόσο, είναι κάπως... τσιμπημένα. Φυσικά, αυτό σημαίνει πως τα χρήματα, που λαμβάνουν ως έπαθλο οι νικητές, είναι πολλά. Για να μπορέσουν όμως να λάβουν αυτά τα ποσά, θα πρέπει και να δαπανήσουν πολλά ώστε να φτάσουν στο επίπεδο αυτό.

Ένας πρώην επαγγελματίας τενίστας και πρώην πρωταθλητής του US Open, ο Ντόμινικ Τιμ, αποκάλυψε το ποσό των χρημάτων που χρειάζεται κανείς για να ανέβει στην υψηλότερη κατηγορία του τένις. Το ποσό αυτό φυσικά σοκάρει.

Συγκεκριμένα, ο Τιμ είπε: «Από την ηλικία των 13 έως 18 ετών ή μέχρι το σημείο που το παιδί αρχίζει να βγάζει χρήματα, πρέπει να ξοδεύετε μεταξύ 80.000 και 100.000 δολαρίων ετησίως για αυτό. Όταν ένα παιδί αρχίζει να συμμετέχει σε junior grand slams, αυτό σημαίνει ότι περνάτε μεταξύ 30 και 35 εβδομάδων το χρόνο ταξιδεύοντας. Και δεν έχετε κανένα εισόδημα. Το συνολικό κόστος θα είναι περίπου 1.000.000 δολάρια μέχρι το παιδί σας να αφήσει το στίγμα του ως επαγγελματίας. Αυτό είναι ένα απίστευτο ποσό χρημάτων που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά».