Νέο πρωτόγνωρο περιστατικό στο US Open: Θεατής πλησίασε ανενόχλητος 18χρονη τενίστρια (vid)

Ακόμη ένα περιστατικό που θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια στο US Open σημειώθηκε στον προημιτελικό του διπλού γυναικών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μίρα Αντρέεβα και Ντιάνα Σνάιντερ κόντρα στις Ελίζ Μέρτενς και Βερόνικα Κουντερμέτοβα, ένας θεατής κατάφερε να πλησιάσει μέχρι τον πάγκο των δύο Ρωσίδων αθλητριών και να απευθυνθεί προσωπικά στη 18χρονη Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Αντρέεβα φάνηκε αμήχανη, αποφεύγοντας την επαφή, ενώ αμέσως ενημέρωσε τη συμπαίκτριά της. Ο διαιτητής έσπευσε να ελέγξει την κατάσταση, με την ίδια να εξηγεί πως ο άνδρας απλώς της ζήτησε να τον χαιρετήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος θεατής έσκυβε επανειλημμένα πάνω από την 18χρονη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κοιτάζοντας την νεαρή αθλήτρια επίμονα.

this was creepy asf 😭😭😭

mirra is freaked out 😭 pic.twitter.com/F3rj0018zS — Muhammad Hussain 🇵🇰🇵🇸 (@mirrakina) September 2, 2025

Το γεγονός, που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να εκφράζουν απορία για το πώς επιτράπηκε σε θεατή να φτάσει τόσο κοντά σε αθλήτριες εν ώρα αγώνα, χωρίς να τον εμποδίσει κάποιος άνθρωπος της ασφάλειας του γηπέδου.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την ήττα των Αντρέεβα και Σνάιντερ (6-4, 6-2), ωστόσο το ζήτημα ασφάλειας των παικτών παραμένει στο επίκεντρο, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το φετινό US Open είναι γεμάτο απρόβλεπτα - και εν προκειμένω ανησυχητικά - επεισόδια.