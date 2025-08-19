Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη: Ήττα από τη Βέκιτς στο Μοντερέι και τώρα US Open

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε έναν ακόμα πρόωρο αποκλεισμό, αυτή τη φορά από το 500άρι τουρνουά του Μοντερέι, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Κροάτισσα Ντόνα Βέκιτς. Η εμφάνισή της προβλημάτισε ενόψει της προετοιμασίας για το US Open, το τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Donna's lookin dangerous right now 😈



Vekic sweeps aside Sakkari 6-2, 6-3 to move on in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/xv5AkT0sob — Tennis Channel (@TennisChannel) August 19, 2025

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Σάκκαρη να βρίσκεται άμεσα σε δύσκολη θέση, καθώς η Βέκιτς έκανε δύο breaks στα πρώτα games και προηγήθηκε με 4-0. Παρά τις προσπάθειες της να επιστρέψει, η Κροάτισσα διατήρησε το προβάδισμά της και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο αθλήτριες αντάλλαξαν breaks, φτάνοντας στο 3-3. Ωστόσο, η Βέκιτς ήταν πιο αποτελεσματική, κάνοντας δύο συνεχόμενα breaks και κλείνοντας τον αγώνα με 6-3. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη της Κροάτισσας επί της Σάκκαρη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.