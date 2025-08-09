Εντυπωσιακή άνοδος για τη Σάκκαρη - Σκαρφάλωσε 25 θέσεις σε δύο εβδομάδες

Η Μαρία Σάκκαρη ανεβάζει στροφές ενόψει του US Open, καταγράφοντας συνολική άνοδο 25 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Σινσινάτι Όπεν, επικρατώντας με 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα στην πρεμιέρα της (3-6, 6-3, 2-6).

Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό της στο τουρνουά του Μόντρεαλ από την Τζέσικα Πεγκούλα στον δεύτερο γύρο, η Σάκκαρη είχε ήδη εξασφαλίσει 72 πολύτιμους βαθμούς χάρη στη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Κάρστον Μπραστίν. Αυτή η συγκομιδή την ανέβασε στην 65η θέση του κόσμου, με συνολικά 936 πόντους - επτά θέσεις υψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως την εβδομάδα πριν από το Μόντρεαλ, η Σάκκαρη βρισκόταν στο Νο.90, όμως έκανε εντυπωσιακό άλμα 18 θέσεων, ανεβαίνοντας στο Νο.72.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Αμερικανικό Όπεν (24 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου), η Σάκκαρη έχει λάβει wildcards για τέσσερα τουρνουά, τα οποία της δίνουν πολύτιμο αγωνιστικό ρυθμό και την ευκαιρία να ανακτήσει τη δυναμική της.

Συγκεκριμένα, τα widcards της Σάκκαρη είναι: