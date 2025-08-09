Εντυπωσιακή άνοδος για τη Σάκκαρη - Σκαρφάλωσε 25 θέσεις σε δύο εβδομάδες
Με θετικές εμφανίσεις σε Μόντρεαλ και Σινσινάτι, η Μαρία Σάκκαρη δείχνει έτοιμη για το US Open.
Η Μαρία Σάκκαρη ανεβάζει στροφές ενόψει του US Open, καταγράφοντας συνολική άνοδο 25 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Σινσινάτι Όπεν, επικρατώντας με 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα στην πρεμιέρα της (3-6, 6-3, 2-6).
Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό της στο τουρνουά του Μόντρεαλ από την Τζέσικα Πεγκούλα στον δεύτερο γύρο, η Σάκκαρη είχε ήδη εξασφαλίσει 72 πολύτιμους βαθμούς χάρη στη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Κάρστον Μπραστίν. Αυτή η συγκομιδή την ανέβασε στην 65η θέση του κόσμου, με συνολικά 936 πόντους - επτά θέσεις υψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως την εβδομάδα πριν από το Μόντρεαλ, η Σάκκαρη βρισκόταν στο Νο.90, όμως έκανε εντυπωσιακό άλμα 18 θέσεων, ανεβαίνοντας στο Νο.72.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Αμερικανικό Όπεν (24 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου), η Σάκκαρη έχει λάβει wildcards για τέσσερα τουρνουά, τα οποία της δίνουν πολύτιμο αγωνιστικό ρυθμό και την ευκαιρία να ανακτήσει τη δυναμική της.
Συγκεκριμένα, τα widcards της Σάκκαρη είναι:
- Mubadala Citi DC Open (Ουάσινγκτον – WTA 500)
- Western & Southern Open (Σινσινάτι – WTA 1000, 8-19 Αυγούστου)
- Bad Homburg Open (Αμβούργο – WTA 500)
- Μοντερέι Open (WTA 500, 16-23 Αυγούστου)