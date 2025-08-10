Εκτός συνέχειας στο Σινσινάτι η Σάκκαρη – Ήττα σε δύο tie-break από την Παολίνι

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τρίτο γύρο του 1000αριού τουρνουά στο Σινσινάτι, γνωρίζοντας την ήττα από την Τζασμίν Παολίνι με 7-6 (2), 7-6 (5). Η Ιταλίδα τενίστρια παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματική στις κρίσιμες στιγμές των δύο σετ, κατακτώντας και τα δύο tie-break και σφραγίζοντας την πρόκριση στις «32» της διοργάνωσης.

Με τη νίκη αυτή, η Παολίνι, Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε και άτυπη ρεβάνς για την ήττα της από τη Σάκκαρη στη Μαδρίτη νωρίτερα μέσα στη σεζόν.



Το ματς ξεκίνησε με την Ιταλίδα να επιβάλλει τον ρυθμό της, καθώς προηγήθηκε με 5-1 εκμεταλλευόμενη ένα break και σταθερό σερβίς. Η Σάκκαρη, ωστόσο, αντέδρασε, πέτυχε δύο συνεχόμενα breaks και ισοφάρισε σε 5-5. Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου η Παολίνι κυριάρχησε και το κατέκτησε με 7-2.



Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο σετ, με τις δύο αθλήτριες να κρατούν τα σερβίς τους και το παιχνίδι να κρίνεται ξανά σε tie-break. Εκεί, η Παολίνι αποδείχθηκε για άλλη μία φορά πιο ψύχραιμη και επικράτησε με 7-5.



Στον επόμενο γύρο, η Ιταλίδα θα αντιμετωπίσει την ανερχόμενη Αμερικανίδα Ασλίν Κρούγκερ.