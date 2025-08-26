Επιβλητική εκκίνηση για τη Σάκκαρη στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση της Νέας Υόρκης, καθώς νίκησε τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία με 2-0 σετ (6-3, 6-2) και συνέχισε την πορεία της στον δεύτερο γύρο.

Η μεταξύ τους προϊστορία δείχνει ότι η Σάκκαρη έχει πλέον το πάνω χέρι στις αναμετρήσεις, αφού μετρά τρεις νίκες απέναντι στη Γερμανίδα σε Grand Slam, με μοναδική ήττα στο Wimbledon.

Η εικόνα του αγώνα

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη ξεκίνησε με λάθος στο σερβίς, χάνοντας το πρώτο game, αλλά γρήγορα ανέβασε ρυθμό. Με τέσσερα συνεχόμενα κερδισμένα games πήρε τον έλεγχο, φτάνοντας στο 5-2. Παρά την προσπάθεια της Μαρίας να μειώσει, η Ελληνίδα έκλεισε το σετ με 6-3, δείχνοντας ανωτερότητα.

Στο δεύτερο σετ, η Γερμανίδα πήρε το προβάδισμα στο ξεκίνημα, όμως η Σάκκαρη απάντησε άμεσα με break και από εκεί και πέρα δεν κοίταξε πίσω. Με σταθερό σερβίς και δυνατά χτυπήματα, έφτασε στο 5-2 και με ένα καθαρό love game σφράγισε τη νίκη με 6-2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σάκκαρη ξεκινά ιδανικά το ταξίδι της στο US Open, δείχνοντας αποφασισμένη να προχωρήσει στη φετινή διοργάνωση.