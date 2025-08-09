Σπορ Τένις Μαρία Σάκκαρη

Σάκκαρη: Με το δεξί στο Σινσινάτι και πρόκριση στον 2ο γύρο

Η Σάκκαρη πανηγύρισε νίκη 6-3, 3-6, 6-2 κόντρα στη Ραχίμοβα και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Σινσινάτι.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο τουρνουά του Σινσινάτι, επικρατώντας της Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-2) σε έναν αγώνα που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε δυνατά, κερδίζοντας το πρώτο σετ με σταθερό σερβίς και σωστές επιλογές στις κρίσιμες στιγμές. Στο δεύτερο, όμως, η αντίπαλός της αντέδρασε και ισοφάρισε, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Σάκκαρη.

Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος για τη 30χρονη τενίστρια, η οποία ανέβασε ρυθμό, βρήκε λύσεις από τη βασική γραμμή και «κλείδωσε» την πρόκριση με αποφασιστικότητα. Με αυτή τη νίκη, η Σάκκαρη συνεχίζει στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει πιο απαιτητική αντίπαλο, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει την καλή της παρουσία σε τουρνουά υψηλού επιπέδου ενόψει του US Open.

