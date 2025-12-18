Επικός Τζόκοβιτς σε Παγώνη: «Θυμήσου το session μας όταν κερδίσεις το πρώτο σου σλαμ» (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονήθηκε με τον 14χρονο Ραφαήλ Παγώνη την Κυριακή (14/12), με τον νεαρό να ανεβάζει στο instagram αυτή την αξέχαστη στιγμή για τον ίδιο.

Μετά τον 14χρονο, και ο «Νολε» φάνηκε να απολαμβάνει τον κοινό χρόνο που πέρασε μαζί του, αναρτώντας λίγες μέρες μετά μία ιστορία στο προσωπικό του προφίλ. Ο θρύλος του τένις τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο νεαρός Έλληνας είναι ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματος, αστειευόμενος και παρακαλώντας τον να τον θυμηθεί, όταν κερδίσει το πρώτο του σλαμ.

Η ανάρτηση του Τζόκοβιτς

«Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτό το προπονητικό session όταν κερδίσεις το πρώτο σου σλαμ)»