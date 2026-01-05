Ο Τζόκοβιτς αποχώρησε από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών που ίδρυσε το 2019

Ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς ίδρυσε από κοινού με τον Βάσεκ Πόσπισιλ την Professional Tennis Players Association (PTPA) το 2019.

Στόχος του ήταν να δώσει βήμα και να βοηθήσει τους συναδέλφους του να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα, καθώς οι διαπραγμευτικές τους δυνατότητες μέσα από τα συμβούλια παικτών της ATP περιορίστηκαν δραστικά.

Όπως διαπιστώνεται, βέβαια μέσα από την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Τζόκοβιτς στα κοινωνικά δίκτυα, η κατεύθυνση της PTPA δε συμβαδίζει με τις αξίες του Σέρβου πρωταθλητή, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια.

Επίσης, άφησε αιχμές για τη χρήση του ονόματος και της εικόνας του, ξεκαθαρίζοντας πως αποχωρεί από την Ένωση, καθώς ο οργανισμός που οραματίστηκε φαίνεται πλέον να αλλάζει μορφή.

Τέλος, τόνισε πως θα συνεχίσει να συνεισφέρει στο τένις με τρόπους που εκφράζουν τις αξίες του και ταιριάζουν με την προσωπικότητά του.

Η ανακοίνωση του Νόβακ Τζόκοβιτς

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω πλήρως από την Professional Tennis Players Association.



Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από συνεχιζόμενες ανησυχίες που αφορούν τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η φωνή και η εικόνα μου έχουν εκπροσωπηθεί.



Είμαι περήφανος για το όραμα που μοιραστήκαμε με τον Βάσεκ όταν ιδρύσαμε την PTPA, δίνοντας στους παίκτες μια πιο δυνατή και ανεξάρτητη φωνή.



Ωστόσο, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι οι αξίες μου και η προσέγγισή μου δεν ευθυγραμμίζονται με τη σημερινή κατεύθυνση της οργάνωσης.



Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στο τένις, στην οικογένειά μου και στη συνεισφορά μου στο άθλημα με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και την ακεραιότητά μου.



Εύχομαι το καλύτερο στους παίκτες και σε όσους εμπλέκονται καθώς προχωρούν μπροστά, αλλά για μένα αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει».