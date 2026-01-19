Ποια είναι η μελαχρινή καλλονή που τράβηξε τα βλέμματα στην προπόνηση του Τζόκοβιτς (pics)

Πριν από την έναρξη του Australian Open, ο Nόβακ Τζόκοβιτς προπονήθηκε με τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, έναν Αμερικανό τενίστα σερβικής καταγωγής, ο οποίος είναι γνωστός για το ότι ξεκίνησε να παίζει τένις εμπνευσμένος από τον αγώνα μεταξύ του Νόλε και του Γκαέλ Μονφίς στο US Open το 2005.



Ο Κοβάσεβιτς, μαλιστα, είχε... ελκυστική υποστήριξη στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του sparring.



Παρόλο που η προπόνηση διακόπηκε για λίγο καθώς ο Τζόκοβιτς ζήτησε βοήθεια, κάτι που προκάλεσε ανησυχία, oλοκληρώθηκε λίγο αργότερα χωρίς προβλήματα.

Στο πλευρό του Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, καθόταν η κοπέλα του Σοφία Σινακόλα.

Ποια ήταν η καλλονή που παρακολουθούσε την προπόνηση του Τζόκοβιτς



Η Σοφία, η οποία συνοδεύει τακτικά τον φίλο της σε μεγάλα τουρνουά, κατάγεται από το Ντάλας. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι γνωστή για τις δημοσιεύσεις προκλητικών φωτογραφιών της.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, η Σοφία παρακολουθούσε τα γεγονότα στο γήπεδο, αν και περνούσε τον περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο.



Δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες γι' αυτήν, εκτός από αυτές που μοιράζεται μέσω των σχεδόν καθημερινών αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.