Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε σε διαφορετικές γλώσσες με πρώτη τα ελληνικά

Με έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο αποφάσισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς να καλωσορίσει το 2026. Λίγες ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα ευχητήριο βίντεο, το οποίο ξεχώρισε τόσο για το περιεχόμενό του όσο και για το μήνυμα που ήθελε να περάσει.



Ο Τζόκοβιτς απηύθυνε τις πρωτοχρονιάτικες ευχές του σε πολλές γλώσσες, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τον διεθνή χαρακτήρα του αθλητισμού και τη σύνδεσή του με ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι επέλεξε να ξεκινήσει από τα ελληνικά, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από το ελληνικό κοινό.



Στη λεζάντα του βίντεο, ο πολυνίκης των Grand Slam έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα, ευχόμενος σε όλους ένα δυναμικό και αξέχαστο νέο έτος, ανεξαρτήτως χώρας ή κουλτούρας.

