«Χρυσώνει» τον μύθο του ο Τζόκοβιτς: Συμφωνία-μαμούθ με το Netflix για τη ζωή του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν σταματά ποτέ να κινείται σε υψηλές ταχύτητες, είτε εντός είτε εκτός κορτ. Την ώρα που ο Σέρβος σούπερ σταρ προετοιμάζεται για ακόμη μία απαιτητική σεζόν, με γεμάτο καλεντάρι και συνεχή ταξίδια, ένα νέο κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγει στην καριέρα του, αυτή τη φορά μακριά από τις λευκές γραμμές του τένις.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο «Νόλε» έχει έρθει σε συμφωνία με το Netflix για την παραγωγή μιας σειράς που θα εστιάζει στη διαδρομή του στον κόσμο του επαγγελματικού τένις. Το deal, που φημολογείται πως αγγίζει τα 13,5 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχουν γίνει ποτέ σε αθλητή του αθλήματος.

Tennis legend Novak Djokovic has signed a $13.5 million deal with @netflix for an exclusive 7-episode series chronicling his exceptional career through the world's most iconic tournaments.



But this production will be more than just a documentary: it's a profound tribute to the… pic.twitter.com/G66YcLIKK6 — ᴱᴺᶻᴼᴵᶻᵁ (@ENZOIZU) December 25, 2025





Η σειρά αναμένεται να αποτελείται από επτά επεισόδια και να ξεδιπλώνει το ταξίδι του Τζόκοβιτς από τα πρώτα του βήματα έως την απόλυτη καταξίωση. Μέσα από σπάνιο υλικό, στιγμές έντασης, θριάμβους, απογοητεύσεις και προσωπικές μάχες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον άνθρωπο πίσω από τον πρωταθλητή. Δεν θα λείπουν, φυσικά, οι αναφορές στις μεγάλες μονομαχίες του με θρύλους του αθλήματος, αλλά και στις στιγμές που καθόρισαν την ιστορία του παγκόσμιου τένις.



Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η συνεργασία με το Netflix δεν θα αποτελεί απλώς μια ακόμη εμπορική συμφωνία, αλλά ένα αφιέρωμα σε έναν αθλητή που για πολλούς έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών. Ένα πορτρέτο καριέρας αντάξιο του μύθου του Νόβακ Τζόκοβιτς.