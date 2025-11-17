Συνάντηση Μητσοτάκη - Τζόκοβιτς στο Μαξίμου και συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού τένις

Ο κορυφαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συνάντηση που είχε ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τένις. Μαζί με τον θρύλο του αθλήματος, ήταν ο αδερφός του Τζόρτζε καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς.



Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά. Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic Championship ATP 250.»

Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν πρωτοβουλίες για την προώθηση του αθλήματος και τη στήριξη νεαρών αθλητών, ενώ εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του τένις. Η πρόσφατη επιτυχία του Hellenic Championship ATP 250 απέδειξε τη δυναμική του ελληνικού τένις, προσελκύοντας κορυφαίους διεθνείς παίκτες και κερδίζοντας τις εντυπώσεις των φιλάθλων.



Η παρουσία ενός θρύλου όπως ο Τζόκοβιτς αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό «μοχλό» για την προβολή και την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα, ενώ η συνάντηση αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την στήριξη του ελληνικού τένις σε όλα τα επίπεδα.