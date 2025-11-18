Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος

Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, προκειμένου να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα κλειστά έως τώρα σπίτια στην αγορά, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παραχωρεί αυτήν την ώρα στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι οι συγκεκριμένες εξαγγελίες θα γίνουν έως το τέλος του έτους, πιθανώς στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε έκτακτη, όχι αμελητέα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους, που έχασαν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα εν λόγω χρήματα θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Στα προβλήματα των πολιτών, όπως το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και την ακρίβεια, αναφέρθηκε αρχικά στη συνέντευξή του στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό στην πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός επέμεινε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις δείχνοντας προς την κατεύθυνση της στήριξης των μέσων μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα το Μετρό και τα αστικά λεωφορεία.

«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Έχουν πουληθεί περισσότερα αυτοκίνητα από αυτά που έχουν αποσυρθεί. Δεν μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα νέοι δρόμοι, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η Γραμμή 4 είναι το μεγαλύτερο έργο. Έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό έχει βοηθήσει».

Παράλληλα, επισήμανε πως η λύση στην ακρίβεια είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του, τονίζοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ειδικά στα εισαγόμενα προϊόντα. «Θα ψηφίσουμε την ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αύξηση των μισθών και να γίνουν έλεγχοι στην αγορά. Η λύση είναι ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του».

«Θα δώσουμε πάνω από 2 δισεκ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος»

Στη συνέχεια τόνισε πως προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος: «Θα δώσουμε πάνω από 2 δισεκ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος.

Αν δίναμε παραπάνω θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επιλέξαμε να στηρίξουμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Αλλά δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να τάζει πολλά περισσότερα».

Στο τέλος του χρόνου και άλλα μέτρα για το στεγαστικό

«Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, θα τα ανακοινώσουμε στο τέλος του χρόνου. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών σπιτιών. Πρέπει να αυξήσουμε και την αγορά ακινήτων».

Επίσης, αναφερόμενος στις πρόσφατες συμφωνίες για τα ενεργειακά που υπογράφηκαν, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα γίνεται τελικός κόμβος φυσικού αερίου προς τον Βορρά. «Η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά, γεωπολιτικά και ενεργειακά». Παράλληλα αναφερόμενος στις εξορύξεις στο Ιόνιο είπε πως ξεκινούν ξανά μετά από 40 χρόνια, ενώ πρόσθεσε πως η κυβέρνηση στήριξε ενεργειακά τα νοικοκυριά.

«Θα δώσουμε έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων με την ευλογιά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως θα δοθεί έκτακτο επίδομα σε όσους έχασαν ζώα από την αρρώστια.

«Δέσμευση μας να πληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι στα τέλη Νοεμβρίου. Πάμε να κάνουμε τολμηρή μεταρρύθμιση. Θέλω να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι ότι θα είναι τελικά ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση. Αναγνωρίζω ότι για την κτηνοτροφία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με την ευλογιά αρκετά κοπάδια θανατώθηκαν. Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση με άμεση στήριξη εισοδήματος για όσους θανάτωσαν ζώα. Μιλάμε για σημαντική ενίσχυση για όσους έχασαν ζώα και θα τους δοθεί δυνατότητα να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα.

Το επίδομα θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνω το πρόβλημα. Ανάλογα με τον αριθμό των ζωών που θανατώθηκαν θα πάρουν έκτακτη ενίσχυση αναπλήρωσης εισοδήματος και δε θα είναι αμελητέα ενίσχυση».

Για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος το έχει ήδη ρίξει μια φορά στα βράχια;»

Ερωτηθείς για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως δεν θα διαβάσει όλο το βιβλίο του.

«Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον αισθάνεται άσχημα για όσα έγιναν. Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο το οποίο ο καπετάνιος το είχε ρίξει στα βράχια».

Παράλληλα σε ερώτηση σχετικά με τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει. «Θα αποφύγω να απαντήσω. Ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους της αποπομπής τους. Επιλέγω να μην σχολιάσω τίποτα απ’ όσα λέει».

«Εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο να γίνουν νωρίτερα βουλευτικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος: «Εκλογές θα γίνουν το 2027 και η ΝΔ στοχεύει την αυτοδυναμία. Η ΝΔ θα παρουσιάσει το έργο της και το σχέδιό της για την επόμενη ημέρα. Στο δικό μου μυαλό δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Θα θέσει το έργο της η ΝΔ στην κρίση του ελληνικού λαού. Η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη».

Σημείωσε πως «μέλημά μου είναι να αντιμετωπίζω τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες και πώς θα κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή τους ή λιγότερο δύσκολη. Για τις εκλογές εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε».

«Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση για τα ΕΛΤΑ»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ΕΛΤΑ, λέγοντας πως αν δεν προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης θα υποχρεωθούν να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. «Όμως έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας οπότε πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης και αυτή την άσκηση κάνει το ΥΠΟΙΚ με το Υπερταμείο» είπε.

«Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά και θα δίνει εναλλακτικές ώστε ειδικά στην επαρχία να μην νιώθουν παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Από τη μια πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν αλλά πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τους πολίτες κατάστημα με κατάστημα. Αυτή η άσκηση ενδεχομένως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο» συνέχισε.