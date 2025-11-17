Ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ για τα «μεγάλα» αλλά όλοι περιμένουν τις απαντήσεις για Σαμαρά και Τσίπρα

Ενταγμένη στην επιχείρηση της πολιτικής ανάταξης της Νέας Δημοκρατίας σε μία κρίσιμη στροφή λίγες εβδομάδες πριν το προεκλογικό σε κάθε περίπτωση 2026 φαίνεται πως είναι η συνέντευξη, που παραχωρεί στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Συνδέσεις» και τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα ο πρωθυπουργός.

Εν μέσω σοβαρών ανοιχτών μετώπων, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με την ακρίβεια και το στεγαστικό να εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πλειονότητα των νοικοκυριών ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να διαμηνύσει ότι πρώτη προτεραιότητα του Μεγάρου Μαξίμου είναι η μέριμνα για τους ασθενέστερους, καθώς και η αποφασιστική ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να φέρει σε πρώτο πλάνο τα θετικά οικονομικά μέτρα, που ενεργοποιούνται σε δύο δόσεις, ήτοι από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Στην κυβέρνηση θα επιδιώξουν να κεφαλαιοποιήσουν τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, που καθιστούν την Ελλάδα κόμβο και πάροχο ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και να καταδείξουν ότι τα ενεργειακά mega deals έχουν τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα ευεργετική επίδραση στους οικογενειακούς προυπολογισμούς. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει, επίσης, το πως θα επιλέξει ο πρωθυπουργός να τοποθετηθεί έναντι της εσωκομματικής κινητικότητας, που καταγράφεται εσχάτως στη ΝΔ, κατά πόσον θα αλλάξει γραμμή έναντι του διαγραφέντος πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά αλλά και σε σχέση με το κυοφορούμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.