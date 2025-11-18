ΝΔ: Βαριές οι ευθύνες της Τυχεροπούλου για τη λάθος πληρωμή

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως από την κατάθεση του διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού, Αντώνη Τασούλη στην εξεταστική προκύπτει πως οι ευθύνες της Παρασκευής Τυχεροπούλου για το σφάλμα των 52 εκατ. ευρώ είναι «βαρύτατες».

Μεταξύ άλλων, οι «γαλάζιες» πηγές επεσήμαναν πως ο μάρτυρας κατέθεσε πως «η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις ήταν η κ. Τυχεροπούλου», καθώς και πως «η ευθύνη για το λάθος «είναι σε αυτόν που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης».

«Με λίγα λόγια, η συνολική κατάθεση Τασούλη φωτίζει με τρόπο απόλυτο το πού ανήκε η κρίσιμη ευθύνη: η προϊσταμένη που έκανε τον τελικό έλεγχο, έβαζε την υπογραφή και μπορούσε να σταματήσει την πληρωμή ήταν η κ. Τυχεροπούλου. Αλλά επέλεξε να μην το κάνει», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

ΠΑΣΟΚ: Ο μάρτυρας «έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση

Στον αντίποδα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν πως ο Αντώνης Τασούλης «έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας το «gov.gr» και την απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό ως κυβερνητική απόφαση.

Οι ίδιες πηγές πάντως μίλησαν για «αμηχανία» του μάρτυρα ο οποίος περιέπεσε σε «αντιφάσεις», λέγοντας πως «δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πως οι λίστες πληρωμών βρέθηκαν στα χέρια του Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία και στο πεδίο των επισυνδέσεων», ενώ σχολίαζαν πως προσπάθησε, εάν και διευθυντής πληρωμών, «να αποστεί από την ευθύνη των εντολών πληρωμής».

ΣΥΡΙΖΑ: Καταρρέουν τα «γαλάζια» μυθεύματα

«Όσο κι αν η «γαλάζια» πλειοψηφία στην εξεταστική προσπαθεί να μας πείσει ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται στους… υπαλλήλους του Οργανισμού, είναι ξεκάθαρο ότι το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων οργανώθηκε άνωθεν. Αυτό υπονόησε ο επί πολλά έτη «αμετακίνητος» Διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων», επεσήμαναν την ίδια στιγμή πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνιζαν ακόμη πως ο μάρτυρας «αποκάλυψε» ότι, επί προεδρίας Σημανδράκου πραγματοποιήθηκε πληρωμή με «εντέλλεσθε», κάτι που αποδεικνύει ότι «η χώρα μας κινήθηκε προκλητικά εκτός ενωσιακού και θεσμικού πλαισίου προκειμένου να κάνουν ανενόχλητοι «πάρτι» οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» της ΝΔ».