ΟΠΕΚΕΠΕ- «Καρφιά» από τον διευθυντή πληρωμών για Τυχεροπούλου: Η μόνη αρμόδια να σταματήσει πληρωμές

«Η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις ήταν η κ. Τυχεροπούλου», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο διευθυντής πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνης Τασούλης, αφήνοντας σαφείς αιχμές εις βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου με φόντο, μεταξύ άλλων, τις επίμαχες πληρωμές των δεσμευμένων ΑΦΜ.

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως η διεύθυνσή του δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων, ούτε αρμοδιότητα μεταβολής των στοιχείων, ενώ ανέφερε πως είχε ενημερώσει για το σφάλμα με τη λάθος πληρωμή ύψους 52 εκατ. ευρώ τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Ευάγγελο Σημανδράκο, αλλά και την επικεφαλής της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Την ίδια στιγμή, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Παρασκευής Τυχεροπούλου περί πληρωμών με δισκέτα, ενώ αρνήθηκε ότι ήταν προκατειλημμένος εις βάρος της, λέγοντας πως την είχε βοηθήσει όταν ανέλαβε επικεφαλής καθώς «δεν είχε το επιστημονικό υπόβαθρο να σταθεί όρθια». Σε άλλο σημείο πάντως την χαρακτήρισε ως «καλή υπάλληλο».

Ο Αντώνης Τασούλης απέφυγε σε κάθε περίπτωση να απαντήσει στο ερώτημα του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη για το εάν η Παρασκευή Τυχεροπούλου «είναι ο Ρομπέν των Δασών του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάφερε να πείσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία ή συνιστά μέρος του προβλήματος που οδήγησε τον Οργανισμό εκεί που τον οδήγησε».

Όταν ρωτήθηκε δε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη για τη λίστα με τα ΑΦΜ - η οποία σύμφωνα με τις συνομιλίες της δικογραφίας βρέθηκε στα χέρια του «Φραπέ» - ο μάρτυρας κατέθεσε πως «αποκλείεται το αρχείο πληρωμής των τραπεζών να έφτασε στα χέρια του Ξυλούρη».

Σε κάθε περίπτωση, ο Αντώνης Τασούλης μίλησε για «διαχρονικές αδυναμίες» στον Οργανισμό, λόγω, μεταξύ άλλων, της υποστελέχωσης και της απουσίας Κτηματολογίου, ενώ σημείωσε πως η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κρίνει εάν υπάρχουν πολιτικής ευθύνες.