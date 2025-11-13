ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φραπές» και «Χασάπης» στην Εξεταστική - Στο στόχαστρο η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Στην κορύφωση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής καλεί σε κατάθεση δύο κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, τον Γιώργο Ξυλούρη (επονομαζόμενο «Φραπές») και τον Ανδρέα Στρατάκη (κατά κόσμον «Χασάπης»).

Οι πρωταγωνιστές των ηχητικών ντοκουμέντων

Οι δύο Κρητικοί, οι οποίοι αναφέρονται εκτενώς στην ογκώδη δικογραφία και έχουν απασχολήσει τις καταθέσεις υπουργών στην Επιτροπή, θα περάσουν το κατώφλι της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκε μέσα από τα ηχητικά ντοκουμέντα που προέκυψαν από τις επισυνδέσεις του κοριού της ΕΛΑΣ.

Στόχος η Ευρωπαία Εισαγγελέας και καταθέσεις 2,8 εκατ.

Ο ρόλος του «Φραπέ» στην υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε έναν από τους επίμαχους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Γιώργος Ξυλούρης φαίνεται να έχει θέσει ως στόχο το «ξήλωμα» της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την «σπείρα των 37», ο Ξυλούρης εμφανίζεται να διατηρεί καταθέσεις ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.