Κώστας Τσιάρας: Με διαφάνεια οι πόροι στους πραγματικούς δικαιούχους

«Σοβαρή και εποικοδομητική» χαρακτήρισε την συνάντηση του με τους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ενώ δεσμεύτηκε για πληρωμές έως το τέλος του μήνα.

Στη συνέντευξή του στο Action 24, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εστίασε στις πληρωμές των ενισχύσεων προς τους αγρότες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφεύγοντας ωστόσο να πάρει σαφή θέση για το εάν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες γύρω από το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στον οργανισμό.

Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το μέτρο 23, που αφορά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να καταβληθούν έως το τέλος του μήνα. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες απέδωσε στην ανάγκη για ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η διαφάνεια.

«Η αναγκαιότητα των ελέγχων δημιουργεί αναγκαστικά καθυστερήσεις, αλλά με διαφάνεια και δικαιοσύνη οι πόροι θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», υπογράμμισε, απαντώντας στην κριτική για το “φρενάρισμα” των πληρωμών προς τους αγρότες.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για συμπεριφορές που προκαλούσαν ερωτήματα, ακόμη και για άτομα που είχαν επαφές με παραβατικούς κύκλους, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. «Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαφάνεια είναι στρατηγική επιλογή. Οι ευθύνες προφανώς θα αποδοθούν», σημείωσε, χωρίς όμως να απαντήσει αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το ζήτημα.

Σχετικά με τη συνάντησή του με τους αγρότες, ο Κώστας Τσιάρας τη χαρακτήρισε σοβαρή και εποικοδομητική, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο «προσπαθεί κάθε μέρα να ανταποκριθεί στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου». Παρόλα αυτά, απέφυγε να τοποθετηθεί και για το ενδεχόμενο νέων αγροτικών κινητοποιήσεων.