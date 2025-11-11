Οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο και η κυβέρνηση αυξάνει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ

Την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες, ανακοίνωσε από τη Ροδόπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας νέο «άνοιγμα» προς τον αγροτικό κόσμο λέγοντας:

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πως θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Νωρίτερα ο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε δηλώσει πως η απόφαση για τη σημαντική ενίσχυση ελήφθη μετά από συνεννόηση με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και θα είναι μόνιμη.

Mε αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι (α) περίπου 25.000 αγρότες των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου και (β) επιπλέον περίπου 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο.



Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

H απόφαση της κυβέρνησης ανακοινώνεται την ώρα που οι αγρότες βγαίνουν στο δρόμο σε πολλές περιοχές της χώρας έχοντας προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αγρότες βρίσκονται σε αναταραχή εν αναμονή των καταβολών των ενισχύσεων που πλέον περνούν από το μικροσκόπιο λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει στη θανάτωση χιλιάδων ζώων.