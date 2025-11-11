«Αρνητισμός του χθες» για το Μαξίμου Σαμαράς και Τσίπρας-Στη Ροδόπη με τον Στυλιανίδη ο Πρωθυπουργός

Με απαρίθμηση των επιτευγμάτων της 6ετούς διακυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά πεδία από την Οικονομία και το Μεταναστευτικό έως την Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα επέλεξε να απαντήσει εμμέσως πλην σαφώς το Μέγαρο Μαξίμου στη σκληρή κριτική που εξαπέλυσε εναντίον του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Μάλιστα στην προσπάθεια τους να υπογραμμίσουν την αυστηρή προσήλωση της Ηρώδου Αττικού στην αποτελεσματικότερη δυνατή υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν αργά χθες βράδυ ότι «μένουμε στα θετικά και αφήνουμε άλλους στον αρνητισμό του χθες», μία σαφής αιχμή και κατά του Μεσσήνιου πολιτικού, αλλά και του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, καθώς στην κυβέρνηση διαβάζουν πίσω από το βιβλίο του του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ την εμφανή αγωνία του να ξαναγράψει την πρόσφατη ιστορία και να ξεπλυθεί από τις βαρύτατες ευθύνες, που φέρει για την καθυστέρηση εξόδου από τη μνημονιακή περίοδο με βαρύτατο κόστος για τη χώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Παύλος Μαρινάκης τόνιζε κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα. Είναι νομοσχέδια, εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται. Δεν είναι ταμπέλες. Το λέει ούτως ή άλλως και η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας», απαντώντας εμμέσως στα «καρφιά» Σαμαρά περί μετατροπής της ΝΔ σε «σημιτικό υβρίδιο» μπλε χρώματος.

Άλλωστε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι φιλελεύθερη πολιτική είναι η μείωση ή κατάργηση 83 φόρων, αλλά και η ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε την αυστηρή κυβερνητική πολιτική των κλειστών συνόρων στο Μεταναστευτικό, το δόγμα νόμος και τάξη στα Πανεπιστήμια, τα γήπεδα, αλλά και κατά της εγκληματικότητας, αλλά και τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική και τους εξοπλισμούς, προκειμένου να αποδείξει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν χρειάζεται κεντροδεξιά διαπιστευτήρια. «Και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική, που βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Στη Ροδόπη ο Πρωθυπουργός ξανά μαζί με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Εξάλλου σε μία εμφανή προσπάθεια να υπερβεί το…κακοτράχαλο εσωκομματικό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Ροδόπη – σε μία περιοδεία, που είχε αναβληθεί μία εβδομάδα πιο πριν – προκειμένου να καταδείξει ότι η κυβέρνηση προχωρά απερίσπαστη στην εφαρμογή του προεκλογικού της προγράμματος.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους λίγα 24ώρα αφ ότου η Βουλή ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία τις σημαντικές και για τους νέους έως 30 ετών φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ, ενώ θα επισκεφθεί και το Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής. Στο πλευρό του θα έχει τον βουλευτή του νομού και στενό πολιτικό φίλο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, Ευρυπίδη Στυλιανίδη σε μία συγκυρία, όπου η κρίση των ΕΛΤΑ και όχι μόνο επιβεβαίωσε πως η ηρεμία στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι μία δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.