Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δις ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Ο τυφώνας Daniel που χτύπησε τη Θεσσαλία ήταν κάτι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδας και ήταν η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που κλήθηκε ποτέ να διαχειριστεί η χώρα μας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (10/11) σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τον ρόλο και τη συνδρομή των διασωστών που η παρέμβασή τους έσωσε πολλές ζωές όπως είπε, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής. Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και τη συνεισφορά της στην αποκατάσταση των ζημιών και υπενθύμισε τη συνεισφορά της ΕΕΕ, που χρηματοδότησε το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με 400 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση και ανακατασκευή σε πρώτη φάση 431 σχολείων σε όλη τη χώρα, και η συνολική δυνατότητα θα είναι να φτάσουμε στα 2000 σχολεία, είπε.

«Μπορούμε όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να ξεπερνούμε οποιαδήποτε δυσκολία ως χώρα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και είπε ότι δεν έχουν κλείσει ακόμη οι πληγές της Θεσσαλίας, αλλά «έχουν γίνει πολλά, και ως προς τη στήριξη των εισοδημάτων των πληγέντων και ως προς τα σημαντικά έργα αποκατάστασης των βασικών υποδομών, τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν αρχίσει και κατασκευάζονται».

3 δισ. ευρώ θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία ο Daniel

Είπε ότι ο Daniel θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, «για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης των υποδομών και στήριξης του εισοδήματος και της επαγγελματικής διαδρομής των πληγέντων. Αυτή είναι όμως η υποχρέωση της πολιτείας, να στέκεται δίπλα στους πολίτες που την έχουν περισσότερο ανάγκη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι εάν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλη στήριξη στη Θεσσαλία.

«Το έργο μας στη Θεσσαλία ακόμη δεν έχει τελειώσει, αλλά σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι, πιο χαμογελαστοί να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε όταν το κράτος, η κοινωνία των πολιτών και οι μεγάλοι μας ευεργέτες μπορούν να συνεργάζονται για το κοινό καλό», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και τον ρόλο του ελληνικού εφοπλισμού διαχρονικά, και ζήτησε τη διαρκή και συνεχιζόμενη στήριξη τους, γιατί «υπάρχουν πάντα ανάγκες που είναι πάνω από τις δυνατότητες μας». Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι σε κάθε κρίσιμη και δύσκολη καμπή πρέπει να αντλούμε δύναμη από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν το δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.

«Αυτή είναι μια υποχρέωση που πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία, ξεκινώντας από αυτούς που με τόσο μεγάλη επιτυχία δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική ναυτιλία να σημειώνει πολύ μεγάλες επιτυχίες».