Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας – Τέλος στην ανοχή της οπλοκατοχής στην Κρήτη»

Από τον ενεργειακό ρόλο της χώρας έως την αυστηροποίηση των ποινών για την οπλοκατοχή, ο Πρωθυπουργός έκανε τον απολογισμό της εβδομάδας, μιλώντας για υπερηφάνεια, ευθύνη και δύσκολες αποφάσεις.

Μια εβδομάδα «γεμάτη από όλα» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις τελευταίες ημέρες, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, σημειώνοντας ότι η ευθύνη της διακυβέρνησης «δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση».

Η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με τα θετικά νέα: το ιστορικό ενεργειακό διήμερο στην Αθήνα, που -όπως είπε- επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή.

Μίλησε για τον «Κάθετο Διάδρομο», τον ενεργειακό άξονα που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς τον «την κεντρική αρτηρία ενεργειακής ασφάλειας της Ανατολικής Ευρώπης».

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων για φυσικό αέριο βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με την ExxonMobil τονίζοντας πως «αν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα, η Ελλάδα θα καλύπτει τις ανάγκες της για πολλά χρόνια».

«Η χώρα μας κατοχυρώνει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και επενδύει στην ενεργειακή της ανεξαρτησία, χωρίς να εγκαταλείπει την πράσινη μετάβαση», τόνισε, επισημαίνοντας την πρωτοπορία της Ελλάδας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κρήτη: «Αντρειά δεν είναι η εκδίκηση»

Η σκληρή πλευρά της εβδομάδας ήρθε από την Κρήτη, με το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με προσωπικό τόνο: «Η παράνομη οπλοκατοχή είναι προσβολή της παράδοσής μας. Αντρειά είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό, όχι η εκδίκηση».

Ανακοίνωσε 12 σημεία για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και της νεανικής παραβατικότητας, με έμφαση στην πρόληψη και την εκπαίδευση. Tο αδίκημα της παράνομης κατοχής πιστολιού ή περιστρόφου ανεβαίνει σε κακούργημα, ενώ προβλέπεται εθελοντική παράδοση όπλων χωρίς ποινικές συνέπειες.

Από τη νέα σχολική χρονιά, στην Κρήτη θα εισαχθεί ειδικό μάθημα κατά της βίας με τη συμμετοχή ψυχολόγων, ενώ θα λειτουργήσουν και σχολές γονέων.

«Δεν στοχοποιούμε την Κρήτη», ξεκαθάρισε. «Αλλά δεν μπορούμε να προσπερνάμε ένα φαινόμενο που κοστίζει ζωές. Η Κρήτη του σήμερα είναι πολλά περισσότερα από νοοτροπίες του χθες».

Ψηφιακή κάρτα, αγροτικές επιδοτήσεις και δικαιοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση της ψηφιακή κάρτας εργασίας σε τέσσερις ακόμα κλάδους, που πλέον καλύπτει 1,85 εκατ. εργαζόμενους.

«Πάνω από 3,5 εκατ. ώρες υπερωριών δηλώνονται και πληρώνονται κανονικά», είπε, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις που δεν την εφαρμόζουν θα πληρώνουν πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Παράλληλα, κατατέθηκε στην Ε.Ε. το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές ενισχύσεις, που περιλαμβάνει ψηφιακό χάρτη της χώρας, ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αιγοπροβάτων και διασταυρωτικούς ελέγχους με το Κτηματολόγιο. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 1.670 παράνομες ενισχύσεις, με 33 εκατ. ευρώ να επιστρέφονται.

«Το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκκαλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, προκηρύχθηκαν 80 νέες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων για τον Πειραιά, ενώ οι υποψήφιοι που θα υπηρετήσουν σε νησιά και ορεινές περιοχές θα έχουν προσαύξηση στον βαθμό επιτυχίας.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα έργα αναβάθμισης δικαστικών κτηρίων, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να μετακομίζει τον Ιανουάριο στο Αρσάκειο.

Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση και ανάπτυξη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που σημείωσε τεράστια επιτυχία με 192.000 αιτήσεις. Ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 647 εκατ. ευρώ, με παράταση εξαργύρωσης έως 30 Απριλίου 2026.



Στα περιφερειακά έργα, η κυβέρνηση παρουσίασε στη Δράμα το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης ύψους 748 εκατ. ευρώ, με έργα υποδομών, στήριξη επιχειρήσεων και αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας.

Ξεχωρίζουν ο οδικός άξονας Δράμα – Αμφίπολη, η Μονάδα Απορριμμάτων Καβάλας και η δημιουργία κόμβου οπτικοακουστικών τεχνών στην πόλη.

«Μια Ελλάδα που δεν φοβάται να αλλάζει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε με το γνώριμο μείγμα ρεαλισμού και αισιοδοξίας: «Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχει και η θέληση να τις ξεπεράσουμε. Πιστεύω σε μια Ελλάδα που δεν φοβάται να αλλάζει και δεν σταματά να προχωρά».