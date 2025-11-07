«Καζάνι που βράζει» τα Βορίζια: Οργισμένες δηλώσεις από τις δύο οικογένειες - «Άκου σασμό...»

Έξι ημέρες έχουν περάσει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και η κατάσταση εξακολουθεί να μυρίζει... μπαρούτι. Οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται στη σύγκρουση εξακολουθούν να αποδίδουν η μία στην άλλη την ευθύνη για το μακελειό, ενώ οι Αρχές διατηρούν ισχυρή παρουσία στην περιοχή.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στη συμπλοκή, όσο και για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Την Πέμπτη κρίθηκαν προφυλακιστέοι δύο από τους τραυματίες που νοσηλεύονται, ενώ συνελήφθη ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην ένοπλη επίθεση.

Σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναμένεται στην Κρήτη, για να παρουσιάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή και την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ενόψει της επαναλειτουργίας του δημοτικού σχολείου στα Βορίζια την ερχόμενη Δευτέρα.

Ρίχνουν ευθύνες εκατέρωθεν

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στη βεντέτα συνεχίζεται με Καργάκηδες και Φραγκιαδάκηδες να επιρρίπτουν ευθύνες οι μεν στους δε και τούμπαλιν.

«Στην Κρήτη για αυτόν τον λόγο κάνουν τους σασμούς. Για να μαλακώνουν αυτά τα προβλήματα και αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν. Αυτοί δεν τηράνε τίποτα. Δίνουν το χέρι τους και μετά από λίγο καιρό αναιρούν τον λόγο τους», αναφέρει η αδερφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, συμπληρώνοντας: «Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδάκια τους έτσι, στα αγόρια ειδικά, να πάρεις εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα σου. Άμα προκαλέσουν αυτοί, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει, και η άλλη».

Από την πλευρά της η οικογένεια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για τη βόμβα στο σπίτι που πυροδότησε την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών και καταγγέλλει ότι πριν τη φονική συμπλοκή, μέλη της αντίπαλης οικογένειας γάζωσαν τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους προκαλώντας φθορές.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη ξέσπασε για τον θάνατο του γιου της. Η ηλικιωμένη είναι οργισμένη με τις δηλώσεις των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη και απάντησε, με δηλώσεις της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σασμός στις δύο οικογένειες που από παλιά είχαν βεντέτα, γιατί η άλλη πλευρά δεν το θέλει.

«Παναγία μου, Παναγία μου, σασμό; Άκου σασμό... Και πέρυσι τους δόθηκε η ευκαιρία, γιατί δεν την αρπάξανε;», είπε. «Εμένα το σπίτι μου δεν έχει καμία δουλειά. Σκοτώσανε τον γιο μου άδικα, ξέρει ο κόσμος, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Η αλήθεια θα βγει και η Δικαιοσύνη θα μας δικαιώσει και θα δικαιωθεί και ο γιος μου εκεί που είναι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, τόνισε ότι δεν θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, γιατί θα μιλήσει «εκεί που πρέπει». «Ό,τι έχω να πω, θα το πω εκεί που πρέπει. Όλα είναι ψέματα. Να κάνετε υπομονή και σιγά-σιγά θα δείτε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, εκεί θα πω. Η αλήθεια θα βγει, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Τον πόνο τον έχω μέσα μου», δήλωσε στην εκπομπή του Star.

Σήμερα στο νησί ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης - Ανακοινώνει μέτρα για την οπλοκατοχή

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, σήμερα στις 11:00 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή (νόμιμη και παράνομη), τη χρήση όπλου, όπως και για τους ελέγχους και την ανασύνταξη των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Παράλληλα, θα υπάρξει δήλωση και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που έγιναν αλλά και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Υπό τον φόβο να μεταφερθούν οι διενέξεις ακόμη και στις σχολικές αίθουσες, το υπουργείο Παιδείας θα στείλει κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στην περιοχή, ενόψει της επαναλειτουργίας του δημοτικού σχολείου στα Βορίζια τη Δευτέρα.