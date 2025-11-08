Νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - «Έχει άρωμα αρχαιοκαπηλίας - Δεν είναι βεντέτα»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στην... φόρα σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου ενώ παράλληλα τη Δευτέρα (10/11) αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή 5 κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Όπως αποκάλυψε στο Actio24, ο Γιώργος Τσούκαλης, η υπόθεση έχει «άρωμα αρχαιοκαπηλίας» αφού 6 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο στο Ηράκλειο Κρήτης ενδέχεται να συνδέονται με το φονικό.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως «το ελληνικό FBI κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Θα σας δώσω και μια είδηση. Στις 23 Απριλίου στο Ηράκλειο είχε γίνει η σύλληψη 6 ατόμων, οι οποίο κατείχαν αρχαία. Η υπόθεση στα Βορίζια έχει άρωμα αρχαιοκαπηλίας από εκείνη που συνεργάστηκα εγώ στο Ηράκλειο με το ελληνικό FBI».

Συνεχίζοντας μάλιστα υπογράμμισε ότι «πρέπει να διευκρινίσουμε πως αυτό δεν είναι βεντέτα. Οι βεντέτες έχουν κανόνες. Έχουν πλαίσια. Στις βεντέτες δεν πειράζουν μια γυναίκα. Οι συγκεκριμένες οικογένειες έχουν κάνει γάμους, βαφτίσια μεταξύ τους».

Μαζί σε γλέντια οι συλληφθέντες από το βίντεο των πυροβολισμών

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο αιματηρό συμβάν, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων, ενώ δύο ακόμη άτομα - ένας 17χρονος και ένας 56χρονος - συνελήφθησαν για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντίστοιχα.

Το έβδομο εμπλεκόμενο άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11) κατόπιν εντάλματος σύλληψης, ενώ δύο κατηγορούμενοι, 25 και 30 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου, όπου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Βίντεο ντοκουμέντο από την ημέρα του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια. Φαίνονται δύο άνδρες και ακούγονται πυροβολισμοί, πιθανότατα από καλάσνικοφ pic.twitter.com/o6GLsFpkLE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 5, 2025

Παράλληλα, ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπως επίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Στα πλάνα που μετέδωσε το Star, φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.