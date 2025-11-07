«Τέλος οι μπαλωθιές - Αναβαθμίζεται το ελληνικό FBI στην Κρήτη»: Όλα όσα ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

Τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε μία προσπάθεια να μην επαναληφθούν αιματηρά περιστατικά όπως αυτό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς.

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έχει ήδη δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αποκάλυψε την Πέμπτη (6/11) ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει στις αμέσως επόμενες ημέρες, μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

«Τέρμα οι νταήδες»

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι μαφίες και οι νταήδες», είπε ο υπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, για να κάνει γνωστό ότι στο νησί εγκαθίσταται το ελληνικό FBI, γίνεται κακούργημα η παράνομη οπλοκατοχή, μπαίνει τέλος στις μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις, ενώ όσοι παραδώσουν τα όπλα τους δεν θα τύχουν δίωξης.

«Δεν θα αμαυρώσουν τον ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και βία, το ποτήρι ξεχείλισε. Μετά τις «ακρίδες» των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει», τόνισε.



«Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος σε στοιχεία του τελευταίου έτους επισήμανε ότι υπάρχει «100% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει 3 έως 4 ανθρωποκτονίες ετησίως. Επίσης, συμμετέχει με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις και με 1% στις ληστείες στο σύνολο της επικράτειας. Το νησί δέχεται ετησίως 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες που φτάνουν μέσω των αεροδρομίων και πολλούς χιλιάδες με τα πλοία. Η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι σε αυτούς είναι υποδειγματική».

Μέτρα για την οπλοκατοχή

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι τα εξής:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά για όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση.

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βία και εκβίαση.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα σε γνωστές αντιπαλότητες.

Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές.

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί.

Το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις.

Αστυνόμευση του νησιού

Επίσης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τρεις καθοριστικές πολιτικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην αστυνόμευση της Κρήτης:



- Αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης – Η υπηρεσία ενισχύεται με 122 αστυνομικούς, αποκτώντας αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.



- Ίδρυση ειδικού Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων – Δημιουργείται νέα μονάδα στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης του «ελληνικού FBI», με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας.



- Επιχειρησιακός βραχίονας ελέγχων – Από τους 122 αστυνομικούς, 100 νέοι θα προσληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου, ενώ 22 στελέχη θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα που θα πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.

- Πριν από 25 χρόνια ιδρύθηκαν στην Κρήτη 6 Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων με συνολικό δυναμικό σήμερα 240 αστυνομικούς. Τα ΤΑΕ τώρα συγχωνεύονται με τις ομάδες ΟΠΚΕ και ενισχύεται η νέα δομή με 50 νέους αστυνομικούς από την 1η Μαρτίου 2026. Από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα είναι στο νησί 50 αποσπασμένοι αστυνομικοί για να ενισχύσουν τα νέα ΤΑΕ που θα συγχωνευθούν με τις ομάδες ΟΠΚΕ.