Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Action 24: «Η υπόθεση στα Βορίζια εξιχνιάστηκε πλήρως»

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το βράδυ της Πέμπτης (13/1), μιλώντας στην εκπομπή του Action 24 «Πίσω από τις γραμμές».

«Έχουν μαζευτεί πολλά όπλα… Έχουν συλληφθεί όλοι» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια, ενώ αναφορικά με την οπλοκατοχή στην Κρήτη επισήμανε: «Αυτό έχει δύο πτυχές. Η μια πλευρά είναι η νομοθετική, θα πάω στην Κρήτη τις επόμενες μέρες και θα ανακοινώσω πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία και να περιορίσει την παράνομη οπλοκατοχή.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα σχέδιο για επιχειρήσεις στοχευμένες, έτσι ώστε μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα, να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος. Η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι οι Καμάρες και τα Βορίζια».

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχει προαναγγείλει, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, διευκρίνισε: «Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός για τα πολεμικά όπλα. Τώρα εντάσσονται στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα.

Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμου. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση».