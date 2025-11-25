Βρέθηκε σπίτι - οπλοστάσιο στο Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 5 άτομα

Στα χέρια των Αρχών έπεσαν 5 άτομα, που είχαν μετατρέψει το σπίτι τους σε οπλοστάσιο στο Ρέθυμνο. Η μεγάλη επιχείρηση που έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έγινε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, με έμφαση στην Κρήτη, με φόντο το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι πέντε ημεδαποί ηλικίας από 36 έως 52 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Ολοκληρώθηκε, χθες (24.11.2025), αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί ηλικίας από 36 έως 52 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:



- 2 πολεμικά τυφέκια

- 6 πιστόλια

- 1 περίστροφο

- 1 υποπολυβόλο

- 4 κυνηγετικά όπλα

- 171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

- 1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

- 5 απομιμήσεις πιστολιών

- 6 ξίφη και ξιφίδια

- 2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

- 1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

- 1 σκελετός περιστρόφου

- 1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

- 3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων

- 1 απομίμηση χειροβομβίδας και

- 39 κροτίδες

Ελληνική Αστυνομία

Ελληνική Αστυνομία

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.