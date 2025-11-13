Βορίζια: Η ανατριχιαστική στιγμή που ο νεκρός Φανούρης μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού

Το «μακελειό» στα Βορίζια της Κρήτης εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και οι εικόνες από την ημέρα που «μίλησαν» οι σφαίρες στέλνοντας στον θάνατο δύο άτομα, συγκλονίζουν.



Την ανατριχιαστική στιγμή που ο 39χρονος Φανούρης μεταφέρεται νεκρός στην καρότσα αγροτικού, μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε, φέρνει στο φως το Mega.



Το βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις στιγμές αμέσως μετά το «μακελειό» και δείχνει τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη να τον τοποθετούν στην καρότσα ενός αγροτικού προκειμένου να τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Στο βίντεο απεικονίζεται ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο να περνά λίγα λεπτά μετά το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.



Στην καρότσα βρίσκεται ο Φανούρης, ο οποίος μόλις έχει δεχτεί πυροβολισμούς. Μαζί του φαίνεται να είναι ακόμη ένας άνδρας. Πρόκειται για τον 43χρονο κουμπάρο του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.



Το άτομο που οδηγεί το όχημα είναι ο ξάδελφος του θύματος, που επίσης έχει προφυλακιστεί. Συνοδηγός είναι η γυναίκα του 39χρονου.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στον 23χρονο

Ο 23χρονος, που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι στα Βορίζια έφτασε στα δικαστήρια με καλυμμένο το πρόσωπο.



Για να φτάσει στη σύλληψή του η Αστυνομία αξιοποίησε τόσο τις καταθέσεις μαρτύρων όσο και ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνά από το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.



Ο 23χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν.



Οι Αρχές πάντως αναζητούν ακόμη ένα άτομο (που δεν αποκλείεται να είναι ανήλικο) για την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης.