Πώς ταυτοποιήθηκε ο 23χρονος ως ο βομβιστής στα Βορίζια - Τον συνέλαβαν στο κοιμητήριο

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις Αρχές να θεωρούν πως ησύλληψη του 23χρονου που φέρεται να είναι το άτομο που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, θα προκαλέσει «τσουνάμι» εξελίξεων.

Ο λόγος για τον 23χρονο ανιψιό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ μέσω βιντεοληπτικού υλικού ως το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, μία ημέρα μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, ο 23χρονος συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχε πάει με την οικογένειά του για να φροντίσουν μνήματα.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του ΙΧ, να βγάζει τον εκρηκτικό μηχανισμό και αν τον τοποθετεί στο σπίτι, ο οποίος και εξερράγη λίγα λεπτά αργότερα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο σπίτι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».