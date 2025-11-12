Ραγδαίες εξελίξεις στα Βορίζια - Συνελήφθη 23χρονος για τη βόμβα στο σπίτι Φραγκιαδάκη

Ένας 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, συνελήφθη ως ο φυσικός αυτουργός της βόμβας που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Σημειώνεται πως η έκρηξη στο συγκεκριμένο σπίτι σημειώθηκε μία ημέρα πριν το μακελειό στα Βορίζια και ήταν ουσιαστικά η αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, αστυνομικοί του ελληνικού FBI και της Ασφάλειας Κρήτης, ταυτοποίησαν τον 23χρονο μέσω βιντεοληπτικού υλικού και το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) του πέρασαν χειροπέδες.

Πώς συνελήφθη ο 23χρονος

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.