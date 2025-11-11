Βορίζια: Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης οι προφυλακισμένοι- Η κρίσιμη κατάθεση για το μακελειό

Επτά άτομα έχουν συνολικά προφυλακιστεί μέχρι στιγμής για την αιματοχυσία στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις Αρχές να αποφασίζουν τη μεταγωγή όλων σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, αλλά εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, σε φυλακές της Ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ήδη μεταφερθεί, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για τον 27χρονο που είχε το σπίτι, στο οποίο εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο αδελφό του και τον «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαν μεταφερθεί εκτός Κρήτης στις φυλακές Κορυδαλλού και Λάρισας, ο 25χρονος αδελφός Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός τους, που είχαν τραυματιστεί κατά το αιματηρό περιστατικό και ήταν οι πρώτοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης αναμένεται να μεταχθούν και οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια Καργάκη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ένας 48χρονος συγγενής του. Η διαδικασία των απολογιών τους έγινε συνοπτικά. Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής, ενώ ο 48χρονος, πάλι υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν.

Η πιο κρίσιμη κατάθεση του μακελειού

Η πιο κρίσιμη κατάθεση για το μακελειό φαίνεται να είναι ενός άνδρα και της συζύγου του οι οποίοι ήταν περαστικοί από το χωριό όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, καθώς ήθελαν να επισκεφθούν τον Ζαρό. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν ανήκει σε καμία οικογένεια, ούτε έχει κάποια σχέση με το χωριό, ενώ για λίγο γλίτωσαν και οι δύο τον θάνατο, καθώς σφαίρες χτύπησαν και το αμάξι τους.

«Αν ήταν δέκα πόντους πιο πάνω, θα με είχε βρει στην κοιλιά και τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Η μαρτυρία του είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς περιγράφει πρόσωπα και καταστάσεις στον «πυρήνα» του αιματοκυλίσματος. Η κατάθεση δίνεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 1ης Νοεμβρίου, οπότε και σημειώθηκε το περιστατικό.

Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, ερχόμενος από Λοχριά, ο 65χρονος μάρτυρας περιγράφει ότι κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο, είδε μαζεμένα περί τα 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου. Ταυτόχρονα είδε ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, όπως περιγράφει, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Αναπόφευκτα ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο οδηγός του μαύρου αγροτικού, αλλά η εξέλιξη ήταν σοκαριστική.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr, ο μάρτυρας περιγράφει ότι κατά τη στιγμή που το μαύρο αγροτικό έφθανε στο ύψος των συγκεντρωμένων, είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρους του οχήματος. «Σίγουρα διέκρινα ένα καλάσνικοφ, κυρίως από τον ήχο, το χαρακτηριστικό «κακάρισμα» που έκανε, ενώ συνολικά πρέπει να εμφανίστηκαν τέσσερα-πέντε όπλα, όπως πρόλαβα να δω, το ένα απ’ αυτά ήταν μακρύ, σαν καραμπίνα «χράπα-χρούπα». Τα άλλα πρέπει να ήταν πιστόλια γιατί έπεφταν ριπές με λίγους πυροβολισμούς» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Όμως, περιγράφει επίσης, ότι στο αγροτικό μέσα δεν φαινόταν πόσα άτομα υπήρχαν γιατί ήταν σηκωμένα τα τζάμια και φιμέ.

«Όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι»

Ο 65χρονος στην κατάθεση του περιγράφει ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει. Είναι κομβική η περιγραφή του στο σημείο που αναφέρεται στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τη δολοφονημένη. Περιγράφει ότι πριν σκύψει, είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα, να πέφτει κάτω, ενώ δίπλα της ήταν ένας άνδρας στα γόνατα που φαινόταν τραυματισμένος. Καταθέτει ακόμα ότι πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί, σαν να συνεχιζόταν, όπως εκτιμά, το επεισόδιο.

Ο μάρτυρας δεν είδε, αναφέρει, αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ερωτούν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με τον 65χρονο να απαντά επί λέξει: «Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάση λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους. Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».