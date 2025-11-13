Βορίζια: Στον ανακριτή ο 23χρονος που τοποθέτησε τη βόμβα - Δημογλίδου: «Δεν έχει κλείσει η υπόθεση»

Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (13/11) ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που συνελήφθη ως ο φυσικός αυτουργός της βόμβας που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Παρά την εξέλιξη των ερευνών από τις Αρχές, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου μίλησε στο Action 24 και υπογράμμισε πως «δεν έχει κλείσει ακόμα αυτή η υπόθεση. Μένει να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, έχει προκύψει όμως ο άνθρωπος ο οποίος τοποθετεί τον μηχανισμό».

Σε ερώτηση σχετικά με το που βρέθηκε ο 23χρονος, η εκπρόσωπος τύπου της, τόνισε ότι «συνελήφθη στην περιοχή που μας έχει απασχολήσει. Εκεί μένει» ενώ συνέχισε, απαντώντας στο πως οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του: «Υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία συνδύασαν οι αστυνομικοί. Μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεολυπτικό υλικό, έρευνα που έγινε επιτόπια στο σημείο και από την μελέτη όλων αυτών των στοιχείων, κατέληξαν σε αυτό το άτομο».

«Έχουμε ανοιχτή εκκρεμότητα με τον οπλισμό»

Παράλληλα, σχολίασε το αν το κουβάρι της υπόθεσης έχει αρχίσει να ξετυλίγει, υποστηρίζοντας πως «ουσιαστικά γίνονται επιπλέον βήματα για να ξεκαθαρίσει εντελώς αυτή η υπόθεση. Δεν έχει ολοκληρωθεί από εμάς η έρευνα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Έχουμε ανοιχτή εκκρεμότητα με τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός που είναι κάτι που θα βοηθήσει την ανακριτική διαδικασία».

Κλείνοντας, επισήμανε σχετικά με το αν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα είναι ανοιχτό πως «φυσικά. Είναι κάτι που δεν έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς. Έχουμε και άλλα πειστήρια όπως κινητά τηλέφωνα που ίσως μας οδηγήσουν στην εμπλοκή και άλλων προσώπων» ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».