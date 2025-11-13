Βορίζια: «Δεν κατασκεύασε τη βόμβα -Ήταν σε γάμο την ώρα της έκρηξης», λέει η συνήγορος του 23χρονου

Αρνείται κατηγορηματικά την συμμετοχή του είτε στην κατασκευή είτε στην τοποθέτηση της βόμβας που ξεκίνησαν το μακελειό στα Βορίζια, ο 23χρονος μέλος της οικογένειας Καργάκη που έχει συλληφθεί από τις Αρχές.

Αφότου ο νεαρός έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (17/11), η συνήγορός του δήλωσε χαρακτηστικά έξω από τα δικαστήρια: «Παρά το γεγονός ότι κατά την άποψή μου δεν συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση του εντάλματος, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης - και έχει εκτελεστεί - για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, για διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, όσο και για κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών» εξήγησε και πρόσθεσε πως «αυτή είναι η κατηγορία».

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας»

Συνεχίζοντας, η Θεονύμφη Μπέρκη υπογράμμισε ότι «γνωρίζετε όμως σε κάθε κατηγορία, όπως και σε αυτή, όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας, αν θέλετε, και απόδειξης: ότι ασκείται μία ποινική δίωξη καλά γνωρίζετε - και όλοι καλά γνωρίζουμε - ότι δεν είναι θέσφατο. Υπάρχουν οι αντιρρήσεις, θα διατυπωθούν οι θέσεις και θα αποδείξουμε το αυτονόητο, δηλαδή αυτό που λέγεται» είπε και συμπλήρωσε: «Τουλάχιστον μία πρώτη εικόνα που μπορώ να δώσω χωρίς να έχω λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή γνώση των συμπληρωματικών εγγράφων της δικογραφίας που αφορούν τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, είναι ότι η ίδια η οικογένεια κατά την απολογία της και την κατάθεση, τέλος πάντων, ενώπιον ανακριτή είπε ότι λίγο πριν φύγουν και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας αλλά και έτερο μέλος της οικογένειας από τον γάμο στο κέντρο “Κουρήτες”, το συγκεκριμένο άτομο εξακολουθούσε να βρίσκεται εκεί».

«Ο άνθρωπος βρισκόταν σε γάμο»

Μάλιστα, όσον αφορά το αν βρισκόταν στον γάμο, επισήμανε πως «και λέμε τώρα: ο άνθρωπος βρισκόταν σε έναν γάμο όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία και έλαβε χώρα η έκρηξη, για να φύγει για το γεγονός αυτό. Καταθέτουν λοιπόν μέλη της έτερης οικογένειας ότι “λίγο πριν φύγουμε από εκεί” (είναι ακριβώς τα λόγια), ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τον οποίο μιλάμε σήμερα βρισκόταν εκεί. Ήταν δηλαδή ακόμα στο κέντρο. Λέω όμως ότι ακόμα δεν έχουμε λάβει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας, άρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Αυτό όμως που γνωρίζω, αυτό σας λέω από σήμερα», εξήγησε.

Κλείνοντας, σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με το εάν ο 23χρονος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Κάθετα όχι. Είναι κάθετη η άρνησή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.