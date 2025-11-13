Βορίζια: Προθεσμία πήρε ο 23χρονος - Ψάχνουν τον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο23χρονος που συνελήφθη χθες για την έκρηξη σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου, τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου θύματος και η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό.

Η σύλληψή του έγινε χθες (12/11) το απόγευμα στα Βορίζια, στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχε πάει με την οικογένειά του για να φροντίσουν μνήματα.

Ψάχνουν τον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη του μετά τη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και μαρτυρικές καταθέσεις.

Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωσταντίνα Δημογλίδου μιλώντας στο Action 24 ανέφερε «συνελήφθη στην περιοχή που μας έχει απασχολήσει. Εκεί μένει. Υπήρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία συνδύασαν οι αστυνομικοί. Μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό, έρευνα που έγινε επιτόπια στο σημείο και από την μελέτη όλων αυτών των στοιχείων, κατέληξαν σε αυτό το άτομο».

Στο επίμαχο βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του ΙΧ, να βγάζει τον εκρηκτικό μηχανισμό και να τον τοποθετεί στο σπίτι, ο οποίος και εξερράγη λίγα λεπτά αργότερα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο σπίτι.

Η αστυνομία, μένει πλέον να διαπιστώσει ποιος έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Οι Αρχές θεωρούν σχεδόν αδύνατο ο 23χρονος ανιψιός να ήταν ο ιθύνων νους της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στο μακελειό, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο ο ίδιος νεαρός να κατασκεύασε μόνος του τη βόμβα.

«Δεν έχει κλείσει ακόμα αυτή η υπόθεση. Μένει να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, έχει προκύψει όμως ο άνθρωπος ο οποίος τοποθετεί τον μηχανισμό» σημείωσε η Κωσταντίνα Δημογλίδου.

Την ίδια στιγμή στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκονται και τα όπλα που παραμένουν άφαντα δώδεκα μέρες μετά το μακελειό.

Δείτε βίντεο: