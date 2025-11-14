Βορίζια: «Ο γιος μου δεν ήθελε ιστορίες, του έστησαν ενέδρα», λέει ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη

Μια άλλη εκδοχή για τη μαύρη μέρα του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου δίνουν οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, με τον πατέρα του να υποστηρίζει ότι είχε στηθεί ενέδρα στον γιο του.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό, δεν ήθελε ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα ήταν που τα δύο κοπέλια είχαν έρθει εδώ και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και “παίζανε” (πυροβολισμοί) από γύρω γύρω. Βγαίνει στην τηλεόραση και λέει “ανταποδώσαμε πυροβολισμούς”. Αυτά είναι ψέματα», είπε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη στην ΕΡΤ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο γιος του δεν κρατούσε όπλο: «όταν πήγα και βγάλαμε τον γιο μου όπλο δεν είδαμε».

«Αυτοί κατέβηκαν από επάνω. Ένα αμάξι από την εκκλησία, ο Α.Φ. ο καλός άνδρας και γάζωσε 5-6 σπίτια και φώναζε ο γαμπρός μου “πέστε όλοι κάτω”», πρόσθεσε.

«Μαχαίρωσαν τον εγγονό μου»

«Γινόταν μια παρέα πέρυσι και τους είχαν καλεσμένους από τη μία μεριά και από την άλλη. Και πήγε ο εγγονός μου εκεί. Αυτοί δεν τον δέχτηκαν και έκαναν τα ίδια (…). Πήγε να μπει στο αμάξι να φύγει (…) όλοι πάλι με τα όπλα και με τα Καλάσνικοφ και “παίζανε”», είπε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

«Στον ίδιο τόπο που σκοτώσανε τον γιο μου μαχαίρωσαν πέρυσι τον εγγονό μου και μπήκανε μεσίτες να μας βάλουν να τα φτιάξουμε να μην πάμε στην ΕΛΑΣ και τα φτιάξαμε», ισχυρίστηκε ο πατέρας του 39χρονου.

«Ο γαμπρός μου ήταν να φτιάξει μια εκκλησία τον Άι Γιάννη γιατί τον λέγανε Γιάννη. Και πήγανε τα μηχανήματα να καθαρίσουν τα “μπαλωτάρανε” και χάλασε ο σασμός», ανέφερε ακόμη ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.