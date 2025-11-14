Βορίζια: Δεύτερο άτομο στο κάδρο των ερευνών για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις ακόμη και σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα γύρω από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, τόσο για τους πυροβολισμούς που κόστισαν τις ζωές δύο ανθρώπων, όσο και για την κατασκευή της βόμβας, που αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό.

Σύμφωνα με τα όσα μετάδωσε η ΕΡΤ, στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και ένα δεύτερο άτομο, το οποίο περιλαμβάνεται στις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας που έτσι και αλλιώς είναι από κοινού.

Από τις Αρχές θεωρείται απολύτως παράλογο και ανέφικτο όλα να τα υποκίνησε μόνος του ο 23χρονος, οπότε συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτό το επίπεδο, όπως βέβαια συνεχίζονται και οι έρευνες για την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της τοποθέτησης αυτής της βόμβας.

Ταυτόχρονα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας συνεχίζονται και οι έρευνες τόσο όσο οι βαλλιστικές στα όπλα που έχει στα χέρια της Αστυνομία, για να δουν εάν και ποια χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, όσο και η αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τις κινητές συσκευές που κατέσχεσε η Αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

Η σύλληψη του 23χρονου δράστη

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν, αφού όπως λέει εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου, όπου ήταν και μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη του μετά τη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και μαρτυρικές καταθέσεις. Η σύλληψη του έγινε την Τετάρτη (12/11) το απόγευμα κάτω από άκρα μυστικότητα, τη στιγμή που εκείνος μαζί με την οικογένεια του είχαν πάει για να φροντίσουν μνήματα.

Στο επίμαχο βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες φαινόταν ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του ΙΧ, να βγάζει τον εκρηκτικό μηχανισμό και να τον τοποθετεί στο σπίτι, ο οποίος και εξερράγη λίγα λεπτά αργότερα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο σπίτι.