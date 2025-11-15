Βορίζια: Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό – Συνεχίζονται οι έρευνες για ηθικό αυτουργό, βόμβα και όπλα

Δύο εβδομάδες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, οι έρευνες της ΕΛΑΣ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και εστιάζουν σε δύο βασικά μέτωπα: τον εντοπισμό όσων βρίσκονται πίσω από την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας, καθώς και τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή δεν έχουν ακόμη βρεθεί, παρά την εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιείται στην περιοχή, σε σπίτια συγγενών και γνωστών των δύο οικογενειών, αλλά και σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και drones, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει αποτελέσματα.

Παράλληλα, από το υλικό των καμερών ασφαλείας οι Αρχές γνωρίζουν ποιοι βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της τραγωδίας, καθώς και ποια οχήματα κινήθηκαν στην περιοχή πριν και μετά το περιστατικό. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι τα όπλα πιθανόν κρύφτηκαν είτε σε απόκρημνα τμήματα του βουνού είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας.

Ποιος κατασκεύασε τη βόμβα και ποιος έδωσε την εντολή

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για:

έκρηξη από κοινού,

κατασκευή πυρομαχικών από κοινού,

διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες,

σχετικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και αποτέλεσε την αφετηρία της φονικής συμπλοκής.

Ωστόσο, οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ θεωρούν ότι ο νεαρός ενδέχεται να τοποθέτησε τη βόμβα, αλλά δεν είχε ούτε την εμπειρία ούτε τη γνώση για να την κατασκευάσει, ούτε και την πρωτοβουλία να ενεργήσει μόνος του. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα πλέον στρέφεται στην αναζήτηση του ηθικού αυτουργού και του κατασκευαστή του μηχανισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά:

τις τηλεφωνικές κλήσεις του 23χρονου,

τις επαφές του τις προηγούμενες ημέρες,

καθώς και επικοινωνίες συγγενικών του προσώπων.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για να διαπιστωθεί ποιος -ή ποιοι- οργάνωσαν και καθοδήγησαν την επίθεση που οδήγησε στο βαρύ αιματοκύλισμα των Βοριζίων.