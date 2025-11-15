Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα δύο εβδομάδες μετά το μακελειό - «Δεν καταλαβαίνουν» λέει η Δημογλίδου

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες στα Βορίζια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ των ενόχων που αιματοκύλησαν τα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι στα Βορίζα, οι Αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή ενός ακόμη ατόμου το οποίο περιλαμβάνεται στις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας.

Από τις Αρχές θεωρείται απολύτως παράλογο και ανέφικτο όλα να τα υποκίνησε μόνος του ο 23χρονος, οπότε συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτό το επίπεδο, όπως βέβαια συνεχίζονται και οι έρευνες για την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της τοποθέτησης αυτής της βόμβας.

Παράλληλα, δύο εβδομάδες αργότερα, η αστυνομία αναζητά τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, ενώ φύλλο και φτερό κάνουν οι αρχές και τα στοιχεία που προέκυψαν από το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταγράφηκαν τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη, γεγονός που εξετάζεται ως κομβικό στην υπόθεση.

Για την πορεία των ερευνών αλλά και το κατά πόσο από τις απολογίες των κατηγορουμένων μπορούν να δοθούν παραπάνω στοιχεία για την υπόθεση και να προκύψουν νέοι εμπλεκόμενοι μίλησε νωρίτερα σήμερα (5/11) η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου,

«Οι δύο πλευρές δεν μας βοήθησαν αρκετά. Υπάρχουν άτομα που μας βοήθησαν αρκετά στην έρευνα. Μπορεί να μην έχουν καταθέσει στην αστυνομία, αλλά μας δόθηκαν πληροφορίες από άτομα που γνώριζαν περιστατικά», είπε ακόμη.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει πως οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του χωριού. «Δεν έχουν κατανοήσει και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να σταματήσει εδώ αυτό το κακό, πρέπει να δοθεί τέλος. Χάθηκαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα. Κάθε πλευρά έχει χάσει και από έναν δικό της συγγενή και θρηνεί γι’ αυτόν.

Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις το επόμενο διάστημα και θα παραμείνουν οι δυνάμεις σίγουρα στο χωριό. Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς», τόνισε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στο MEGA.