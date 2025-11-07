«Φρένο» στα όπλα: Τι φέρνει το νέο σκληρό νομοθετικό πλαίσιο - Επιχειρησιακό σχέδιο για την Κρήτη

Ένα «πακέτο» μέτρων για την ασφάλεια, με σαρωτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής, την αναδιάρθρωση των αστυνομικών δομών και τη στοχευμένη παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας σε οικισμούς υψηλής παραβατικότητας, δρομολογεί η κυβέρνηση.

Το σχέδιο, όπως το παρουσίασε την Παρασκευή (7/11) από το Ηράκλειο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιλαμβάνει τόσο νομοθετικές αλλαγές όσο και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση, με σκοπό – όπως σημειώθηκε – να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών και να παταχθούν φαινόμενα παρανομίας που επιμένουν σε τοπικό επίπεδο.

Κακούργημα η παράνομη οπλοκατοχή – Αυστηρό πλαίσιο για οπλοχρησία

Η νέα δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων μετατρέπει σε κακούργημα την παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων, με ποινές κάθειρξης έως και δέκα ετών για υποτροπές. Εισάγονται επίσης επιβαρυντικές περιστάσεις για χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης ή άσκησης βίας, ενώ προβλέπονται περιοριστικοί όροι από εισαγγελέα σε περιπτώσεις κινδύνου ζωής.



Παράλληλα, θα θεσπιστεί ειδική ρύθμιση απαλλαγής για όσους παραδίδουν εκουσίως τα όπλα τους στην Αστυνομία, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που προγραμματίζονται. Το Υπουργείο προχωρά και σε επανεξέταση των αδειών σκοποβολής, ενώ θα διευρυνθούν οι ζώνες απαγόρευσης οπλοφορίας, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους και πανηγύρια.

Νέα Υποδιεύθυνση Εγκλήματος στην Κρήτη

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, ανακοινώθηκε η αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, καθώς και η ίδρυση νέου Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση θα συνοδευτεί από 150 νέες προσλήψεις αστυνομικών, μεταξύ των οποίων αναλυτές και στελέχη επιχειρησιακών ομάδων. Από αυτούς, 20 θα αποτελέσουν ειδική μονάδα ερευνών για περιοχές αυξημένης εγκληματικότητας.



Παράλληλα, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) ενοποιούνται με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, δημιουργώντας ενιαίο μηχανισμό άμεσης επέμβασης.

Με τις νέες ενισχύσεις, η συνολική αστυνομική δύναμη της Κρήτης θα ξεπεράσει τους 2.200 ένστολους.

Νέο σχέδιο αστυνόμευσης σε «κόκκινες» περιοχές

Από το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας, που θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις άξονες – Πρόληψη, Συνεργασία και Διαμεσολάβηση – και προβλέπει τη δράση 473 αστυνομικών σε 25 περιοχές και 152 σημεία παρέμβασης. Οι αστυνομικές ομάδες θα στελεχωθούν και από διαμεσολαβητές που γνωρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη μείωση της παραβατικότητας χωρίς στοχοποίηση ευάλωτων πληθυσμών.

Δείτε παρακάτω την παρουσίαση των στατιστικών και των δράσεων και πρωτοβουλιών: