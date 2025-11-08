Κικίλιας: Διαφωνώ με τον Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, σχολίασε ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο MEGA, τονίζοντας πως ο νόμος θα ισχύει για όλους και δεν θα κάνει διακρίσεις.



«Απαιτείται διακομματική συναίνεση από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και των αυτοδιοικητικών, συμφωνία ότι θα υπάρχει αφοπλισμός σε εύλογο χρονικό διάστημα, εθελοντικά, χωρίς κυρώσεις και από ένα σημείο και μετά έρχεται ο νόμος με τον πιο σκληρό τρόπο. Άβατα δεν υπάρχουν, ο νόμος πρέπει να ισχύει παντού», είπε και συμπλήρωσε πως δεν συμφωνεί με την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη όσον αφορά την οπλοκατοχή.

«Δεν είναι πρώτος την τάξη υπουργός, είναι όμως ένας καλός υπουργός και έχει το θάρρος της γνώμης του. Προφανώς και δεν συμφωνώ με την άποψη του για χρήση όπλου για αυτοπροστασία.» σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.