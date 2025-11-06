Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο - Οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής τάχθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας πως στηρίζει το αμερικανικό μοντέλο, καθώς του... αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Κυριάκου Βελόπουλου υπέρ της οπλοκατοχής, αρκεί να είναι νόμιμη, ο υπουργός απάντησε πως «μάλλον έχω την ίδια θέση κι εγώ».

«Εμένα μ' αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η άποψή μου δεν την έχω αλλάξει. Νόμιμη (οπλοκατοχή), μόνο νόμιμη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Open.

Διευκρίνισε ότι η βεντέτα στην Κρήτη αποτελεί διαφορετική περίπτωση, καθώς εκεί τα όπλα είναι παράνομα.

«Κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά»

Σχολιάζοντας τα αυξημένα περιστατικά επιθέσεων ενόπλων σε σχολεία στις ΗΠΑ, ο υπουργός παρατήρησε πως κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.

«Στην Αμερική έχουν αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Εάν μπει κάποιος σπίτι σου μπορείς να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη… άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Αλλά εμένα μ’ αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μ αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», σημείωσε.

«Εκφράζουμε προσωπικές απόψεις στη ΝΔ»

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η άποψη που εκφράζει είναι προσωπική και «προφανώς δεν είναι της κυβέρνησης», προσθέτοντας πως «ευτυχώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε ‘’σταλινικό’’ κόμμα, μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις».

ΠΑΣΟΚ: Να πάρει θέση η κυβέρνηση

Απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να τοποθετηθεί για το συνταρακτικό φαινόμενο της βεντέτας, η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η σιωπή ή η μη αποδοκιμασία των δηλώσεων του κ. Γεωργιάδη, σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, ενδέχεται να ερμηνευτεί ως στήριξη σε ακροδεξιά ακροατήρια, όπως αυτά της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

«Το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής έχει οδηγήσει σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων και αιματηρών γεγονότων στις ΗΠΑ, που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή.

Την ώρα που ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό.