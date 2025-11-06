Ανδρουλάκης: Δράση αλλά όχι στοχοποίηση της Κρήτης

Στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, τους παρότρυνε να βρίσκονται όλοι δίπλα στους πολίτες, με το λόγο, τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και «την καλή μας παρουσία».

Το μήνυμα αυτό προφανώς αφορούσε και τον ίδιο, καθώς ως γνωστόν κανένας αγώνας δεν κερδήθηκε μέσα από τους τέσσερις τοίχους γραφείων είτε πρόκειται για την Χαριλάου Τρικούπη είτε για τη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινά από σήμερα κιόλας δράσεις εξωστρέφειας και επαφής με ακροατήρια στα οποία το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θέλει να επενδύσει. Τόσο για λόγους διαχρονικών δεσμών όσο και γιατί -όπως πιστεύει- οι στοχευμένες προτάσεις που θα παρουσιάσει θα βρουν ευήκοα ώτα και την ώρα της κάλπης θα μετατραπούν σε ψήφο υπέρ του ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Το αυτοδιοικητικό κοινό, εκτός από πολυπληθές, είναι σε μεγάλο βαθμό και θετικά διακείμενο στο ΠΑΣΟΚ, με τη στενή ή ευρύτερη έννοια, αφού ανέκαθεν το πεδίο των ΟΤΑ αποτελούσε προνομιακό έδαφος για την οικοδόμηση συμμαχιών. Πολύ περισσότερο τώρα που αρκετοί δήμαρχοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση λόγω της αποψίλωσης κονδυλίων και της μείωσης των πόρων που εισρέουν στα δημοτικά ταμεία όσο και του προωθούμενου νέου εκλογικού συστήματος.

Αύριο Παρασκευή, παραμένοντας στις «εσχατιές της χώρας» θα επισκεφθεί την αγορά του Σουφλίου και θα συναντηθεί με κατοίκους στην κεντρική πλατεία. Εδώ το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αφορά τη σημασία της έμπρακτης στήριξης της ακριτικής Ελλάδας και της περιφερειακής ανάπτυξης σε αντιδιαστολή, όπως θα υποστηρίξει, με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική «που βάζει λουκέτο μέχρι και στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια που ερημώνει». Παρόμοια μηνύματα με πιο έντονο κομματικό χρώμα αυτή τη φορά -το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε προσυνεδριακή τροχιά- θα σταλούν και το απόγευμα της ίδιας ημέρας από την Ορεστιάδα (μπροστά στα νέα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή).

Να μπει τέλος στις βεντέτες και την παράνομη οπλοκατοχή

Η επόμενη μεγάλη πρωτοβουλία που παίρνει, αφορά ένα σοβαρό πρόβλημα ετών, που στερεί άδικα ανθρώπινες ζωές, διαταράσσει την κοινωνική ομαλότητα και δυσφημεί έναν ιστορικό τόπο, από τον οποίο μάλιστα κατάγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λόγος για το αιματοκύλισμα στην Κρήτη, όπως συνέβη πρόσφατα στο χωριό Βορίζια και όπως έλεγαν στο flash.gr αρμόδιες πηγές, «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σπάει τα ταμπού και είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλίας στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στην Κρήτη».

Ο κ. Ανδρουλάκης, τη Δευτέρα 10 του μήνα, μεταβαίνει στο Ηράκλειο, όπου θα έχει ευρεία σύσκεψη με τις τοπικές αρχές και φορείς, προκειμένου να εξετάσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο πέρα από την εφαρμογή νόμου και την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής, θα συνδυάζει και μία σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις, εκστρατείες ενημέρωσης με στόχο να αντιμετωπιστεί το θέμα και σε κοινωνικό επίπεδο.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές, τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας Κρήτης και οι διευθυντές των 4 νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κρήτης.

«Την ώρα που κανένας πολιτικός αρχηγός δεν είχε το θάρρος να μιλήσει καθαρά για το θέμα αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε πρώτος αυτή την πρωτοβουλία», σχολίαζαν συνομιλητές του, με τον ίδιο να εκτιμά ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του, αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες.

«Τα ποσοστά των δολοφονιών πανελλαδικά και των δολοφονιών στην Κρήτη ακολουθούν το μέσο όρο. Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή», τόνιζε στους συνεργάτες του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.