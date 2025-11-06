Το «ελληνικό FBI» εγκαθίσταται μόνιμα στην Κρήτη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις σχετικά με την οπλοκατοχή, όπως ενημέρωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες ο Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο του διπλού φονικού στα Βορίζια στην Κρήτη.

Στενοί του συνεργάτες τονίζουν, άλλωστε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να μη μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, καθώς πέραν όλων των άλλων η όλη υπόθεση κηλιδώνει τη φήμη της ιδιαίτερης πατρίδας του που ήδη βρίσκεται στη δίνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, οι κυοφορούμενες ανακοινώσεις δεν θα «φωτογραφίζουν» κάποια συγκεκριμένη περιοχή και εν προκειμένω την Κρήτη. Μέχρι και αργά χθες βράδυ δεν είχαν κλειδώσει οι κυβερνητικές παρεμβάσεις καθώς ο πρωθυπουργός δέχονταν εισηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν την αυστηροποίηση και την καθολική εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου, την εντατικοποίηση των ελέγχων καθώς και την ίδρυση παραρτήματος του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου το μόνο, που δε θέλουν είναι να «τσουβαλιάσουν», ούτε να προκαλέσουν έστω και άθελα τους τη στοχοποίηση συγκεκριμένων περιοχών. Μάλιστα, επικαλούνται στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, που καταδεικνύουν ότι η Κρήτη εμφανίζει στατιστικά λιγότερες ανθρωποκτονίες.