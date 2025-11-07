Οπλοκατοχή: Ποιο είναι το αμερικάνικο μοντέλο που θέλει στην Ελλάδα ο Άδωνις - Τι ισχύει στις ΗΠΑ

Η οπλοκατοχή αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας συνταγματικά δικαιώματα με κοινωνικές και νομικές προκλήσεις. Και αυτό το μοντέλο επικαλέστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπεραμυνόμενος του δικαιώματος της αυτοπροστασίας.

Το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν όπλα προστατεύεται από τη δεύτερη τροπολογία του Αμερικανικού συντάγματος, αλλά οι κανόνες εφαρμόζονται διαφορετικά σε κάθε πολιτεία. Κάποιες πολιτείες απαιτούν άδειες και ελέγχους ιστορικού για κάθε όπλο, ενώ άλλες επιτρέπουν την ανοικτή οπλοφορία χωρίς περιορισμούς.

Απαγορεύεται η οπλοκατοχή σε ανήλικους, σε άτομα με ποινικό μητρώο ή σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Παρά τους νόμους, τα ποσοστά βίας με όπλα παραμένουν υψηλά, δημιουργώντας συχνά έντονη δημόσια συζήτηση για αυστηρότερους ελέγχους. Η διαμάχη μεταξύ υπέρμαχων της οπλοκατοχής και υποστηρικτών μεταρρυθμίσεων συνεχίζεται, ενώ οι προσπάθειες περιορισμού της βίας με όπλα αντιμετωπίζουν πολιτικά και κοινωνικά εμπόδια. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Στα 18 παίρνεις κυνηγετικό, στα 21 πιστόλι

Το όριο ηλικίας διαφέρει ανά τύπο όπλου, συνήθως 18 ετών για κυνηγετικά και 21 ετών για πιστόλια όταν η αγορά γίνεται από επίσημο κατάστημα.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της διαδικασίας καθορίζεται από τους νόμους της κάθε πολιτείας, οι οποίοι μπορεί να προβλέπουν επιπλέον άδειες, υποχρεωτική εκπαίδευση, περίοδο αναμονής ή, αντίθετα, να είναι πιο χαλαροί.

Επιπλέον, σε ορισμένες πολιτείες οι ιδιωτικές συναλλαγές όπλων, μεταξύ δύο πολιτών για παράδειγμα, δεν απαιτούν υποχρεωτικά έλεγχο ιστορικού, γεγονός που προκαλεί συζητήσεις για το λεγόμενο «κενό» στην αγορά.

Ορισμένα ειδικά όπλα, όπως αυτά με σιγαστήρες ή πλήρως αυτόματα, υπόκεινται σε ακόμη αυστηρότερη ομοσπονδιακή διαδικασία. Συνολικά, η πρόσβαση σε όπλα στις ΗΠΑ παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή, με αποτέλεσμα η πρακτική δυνατότητα αγοράς να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου.