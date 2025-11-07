Η βεντέτα στα Βορίζια οδηγεί (;) σε «σασμό» Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατεβαίνει σήμερα στην Κρήτη για να ανακοινώσει μέτρα μετά από την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια που κινητοποιεί πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη που είχε σπεύσει να μιλήσει για «χαλαρή νομοθεσία για τα όπλα και χαλαρές ποινές» ανακοινώνει καταρχάς την αυστηροποίηση του νόμου περί των όπλων, όχι μόνο για την παράνομη αλλά και για τη νόμιμη οπλοφορία.

Επίσης όπως σας έγραψα χθες φαίνεται πως το «ελληνικό FBI» θα κάνει μόνιμη απόβαση στην Κρήτη με ενισχυμένες δυνάμεις που θα αναλάβουν όχι μόνο ανάλογες υποθέσεις αλλά και το οικονομικό έγκλημα καθώς πολλές από τις περιπτώσεις είναι αλληλένδετες οδηγώντας ακόμα και σε εγκληματικές οργανώσεις.

Δηλώσεις θα κάνει και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάστηκαν για τη στήριξη εκπαιδευτικών και παιδιών στα Βορίζια ενώ σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε πλάνο για την παροχή ψυχολογικής βοήθειας σε όλους τους κατοίκους της περιοχής.

Η αιματηρή αυτή βεντέτα όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις μπορεί να οδηγήσει σε «σασμό» τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη εάν βέβαια στην πορεία δεν υπάρξουν τίποτα παράπλευρες δηλώσεις από γνωστούς-αγνώστους των δυο κομμάτων και τιναχθούν όλα στον αέρα.

Το ΜΜ βλέπει θετικά την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν αποκλείει ακόμα και να γίνει ένα δημόσιος και ανοιχτός διάλογος για να ληφθούν αποφάσεις που θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα με το ποιος θα έχει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί συνολικά τις επόμενες ημέρες έχοντας ως πρώτο μέλημα εκτός από το μήνυμα που θα σταλεί για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ότι επιδίωξη δεν είναι η στοχοποίηση της Κρήτης αφού τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η εγκληματικότητα δεν είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ελλάδα.