ΗΠΑ: Στο νοσοκομείο μέλη στρατιωτικής βάσης που εκτέθηκαν σε λευκή σκόνη από ύποπτο φάκελο

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν με σοβαρά συμπτώματα αρκετοί υπάλληλοι της στρατιωτικής βάσης Joint Base Andrews στο Μέριλαντ καθώς εκτέθηκαν σε λευκή σκόνη που βρισκόταν μέσα σε φάκελο που έφτασε στις εγκαταστάσεις την Πέμπτη 06/11.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι ένα κτίριο εκκενώθηκε αφού ένα άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο πακέτο».

«Ως προληπτικό μέτρο, το κτίριο και το συνδετικό κτίριο εκκενώθηκαν και δημιουργήθηκε κλοιός γύρω από την περιοχή», ανέφερε η δήλωση. «Οι πρώτοι ανταποκριτές της Βάσης Άντριους στάλθηκαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν άμεσες απειλές και παρέδωσαν την σκηνή στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Μία από τις πηγές που γνωρίζει ανέφερε στο CNN ότι στο σημείο έφτασε η ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών HAZMAT η οποία ωστόσο δεν εντόπισε κάτι επικίνδυνο, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Η ομάδα HAZMAT αναχώρησε από το σημείο το βράδυ της Πέμπτης.

Η έκταση οποιασδήποτε ασθένειας που αναφέρθηκε από άτομα που βρίσκονταν κοντά στο δέμα δεν είναι ακόμη γνωστή.

Το δωμάτιο όπου ανοίχτηκε ο φάκελος – που βρίσκεται σε ένα κτίριο που στεγάζει το Κέντρο Ετοιμότητας της Αεροπορικής Εθνοφρουράς – παραμένει κλειστό.

Οι ερευνητές αξιολογούν επίσης την πολιτική προπαγάνδα που περιλαμβανόταν στο πακέτο, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Η Joint Base Andrews είναι η στρατιωτική βάση μέσω της οποίας ταξιδεύουν τακτικά VIP πρόσωπα όπως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου για επίσημες υποθέσεις. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την επισκέφθηκε προ ημερών καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Ουάσιγκτον.

Το Κέντρο Ετοιμότητας της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Γραφείου της Εθνοφρουράς και των μονάδων της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας σε κάθε πολιτεία και επικράτεια.

Το υπουργείο Άμυνας και η βάση Άντριους δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Μάλιστα σημειώνει ότι δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία του CNN.