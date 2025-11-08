Από σήμερα σε ισχύ το σχέδιο «ελληνικό FBI» για τους καταυλισμούς Ρομά – Τι αλλάζει στην αστυνόμευση

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, το νέο επιχειρησιακό σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη της εγκληματικότητας σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας. Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά στην Περιφέρεια και από τις 15 Νοεμβρίου θα επεκταθεί και στην Αττική.

Το σχέδιο υλοποιείται από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, μια ειδική δύναμη που θα αναπτυχθεί σε 25 περιοχές και 152 σημεία της χώρας, εξασφαλίζοντας 24ωρη παρουσία. Συνολικά, θα συμμετέχουν 473 ένστολοι αστυνομικοί και 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες των Ρομά.

Οι συγκεκριμένες ομάδες θα υπάγονται στη νέα υπηρεσία που έχει χαρακτηριστεί ως το «ελληνικό FBI», ενισχύοντας τον ρόλο της πρόληψης και της αποτελεσματικής αστυνόμευσης σε κρίσιμες περιοχές.

Χρυσοχοΐδης: «Καμία νησίδα παραβατικότητας ή ανοχής σε καμία γωνιά της χώρας»

Την έναρξη του σχεδίου παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ισονομία και η κοινωνική ειρήνη ισχύουν για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως τόπου ή καταγωγής.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Η στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.



Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ακόμη ότι η νέα δομή δεν στοχεύει στην καταστολή, αλλά στην πρόληψη και τη συνεργασία με τις ίδιες τις κοινότητες, απορρίπτοντας ταυτόχρονα κάθε διάθεση στιγματισμού.





«Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε "ειδικές ζώνες" πέρα από τον νόμο – αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευάλωτους πληθυσμούς. Για αυτό οι Ομάδες αυτές απαρτίζονται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και διαμεσολαβητές που γνωρίζουν τις κοινότητες των Ρομά και λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι με εκείνους που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις γειτονιές τους».



Η κυβέρνηση, μέσω του νέου αυτού σχεδίου, επιχειρεί να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας σε περιοχές όπου η παραβατικότητα έχει εξελιχθεί σε καθημερινό φαινόμενο — βάζοντας τέλος, όπως τονίζει ο υπουργός, σε κάθε «γκρίζα ζώνη» της επικράτειας.