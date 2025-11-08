Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά

Σε εξωνυχιστικούς ελέγχους προχωρούν από το Σάββατο (8/11) αστυνομικοί που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του ειδικού σχεδίου της Αστυνομίας με 24ωρη παρουσία μέσα σε οικισμούς Ρομά, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τον οικισμό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thesspost.gr.

Οι εκπρόσωποι του οικισμού υπογραμμίζουν ότι η Αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας, Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του οικισμού Αντώνης Τάσιος εξέφρασε στο ThessPost.gr την ανησυχία της κοινότητας τόσο για την 24ωρη παρουσία, όσο και για τους προληπτικούς ελέγχους σε σπίτια που προβλέπει ο σχεδιασμός, καθώς στον οικισμό «Αγία Σοφία» ζουν περισσότερα από 500 παιδιά.

Πως θα υλοποιηθεί το σχέδιο

Το σχέδιο υλοποιείται από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, μια ειδική δύναμη που θα αναπτυχθεί σε 25 περιοχές και 152 σημεία της χώρας, εξασφαλίζοντας 24ωρη παρουσία. Συνολικά, θα συμμετέχουν 473 ένστολοι αστυνομικοί και 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες των Ρομά.

Οι συγκεκριμένες ομάδες θα υπάγονται στη νέα υπηρεσία που έχει χαρακτηριστεί ως το «ελληνικό FBI», ενισχύοντας τον ρόλο της πρόληψης και της αποτελεσματικής αστυνόμευσης σε κρίσιμες περιοχές.