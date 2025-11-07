Βορίζια: Απολογούνται 5 κατηγορούμενοι τη Δευτέρα - 9 συλλήψεις, 2 προσαγωγές έως τώρα

Ημέρα απολογιών αναμένεται να είναι η Δευτέρα (10/11) αφού αναμένεται να οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου της Κρήτης 5 κατηγορούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια.

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (7/11) οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο 48χρονος που συνελήφθη την Πέμπτη (6/11), καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για τον άνδρα ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατονομάζεται ως το δεύτερο πρόσωπο το οποίο έχει καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή των πυροβολισμών στο αιματηρό επεισόδιο. Ωστόσο, ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (10/11) το μεσημέρι.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο 43χρονος άνδρας ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο, και έχει ταυτοποιηθεί ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά.

Και οι δυο, υπενθυμίζεται, ότι είναι άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στο ένοπλο επεισόδιο.

Την ίδια μέρα επίσης, αναμένεται να απολογηθούν και τα τρία αδέλφια από την οικογένεια του δεύτερου θύματος, της 56χρονης γυναίκας που είχε βρεθεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της. Υπενθυμίζεται ότι τα αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών παραδόθηκαν στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών - Έχουν περαστεί χειροπέδες σε 9 άτομα

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο αιματηρό συμβάν, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων, ενώ δύο ακόμη άτομα - ένας 17χρονος και ένας 56χρονος - συνελήφθησαν για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντίστοιχα.

Το έβδομο εμπλεκόμενο άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11) κατόπιν εντάλματος σύλληψης, ενώ δύο κατηγορούμενοι, 25 και 30 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου, όπου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιούνται με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η Ε.Κ.Α.Μ., η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και Τ.Α.Ε., έχουν διεξαχθεί:



27 έρευνες σε οικίες,

21 σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και άλλα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς και σε στενή συνεργασία με την Ανακριτική Αρχή, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και να ολοκληρωθεί η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης.